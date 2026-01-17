Gumayusi低調來台原因曝光？與電競牌CORSAIR宣布合作，還被招待小泡芙

去年 12 月底，剛隨著 T1 一起拿下《英雄聯盟》世界冠軍三連霸的 Gumayusi 突然低調現身台灣，引起了許多粉絲的熱議，討論享譽全球的電競選手為什麼會突然造訪。而隨著近期電腦週邊品牌 CORSAIR 宣布與 Gumayusi 合作，似乎也側面證實他當時來台灣是為了拍攝合作案的相關素材，而 Threads 上似乎也有參與拍攝的相關人員致贈給 Gumayusi 台灣知名零食「義美小泡芙」，展開「泡芙外交」。

(Credit:CORSAIR)

電腦週邊品牌美商 CORSAIR 昨（16）天正式宣布，與《英雄聯盟》電競選手 Gumayusi 達成獨家合作協議，除了釋出相關拍攝照片、影片與上架合作網站外，Gumayusi 也親自挑選了他推薦的相關配備，並且也會參與未來的產品開發工作。

而這也讓人聯想到，去年 12 月 Gumayusi 低調來台，似乎就是為了與 CORSAIR 的合作，必須在台灣拍攝相關素材。也有相關人員在 Threads 上分享花絮，表示自己當時也有送給 Gumayusi 嘗試台灣知名零食「義美小泡芙」，引起熱議，許多人都大讚「超會送」、「泡芙外交」、「外交超人」、「他看起來很喜歡！」