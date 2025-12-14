THE GUNDAM BASE世界巡迴登陸高雄 五大亮點搶先曝光

記者李鴻典／台北報導

為慶鋼彈模型迎來45周年，今（2025）年4月起從日本開始，鋼彈組裝模型的官方旗艦店THE GUNDAM BASE陸續在全世界各地展開巡迴活動，如今終於將在12月20日起登陸高雄！活動現場將販售只有在THE GUNDAM BASE才買的到的旗艦店豐富限定品，更有三樣全新公開的限定品將搶先在高雄場活動開賣，讓台灣的粉絲能率先入手收藏，經典的一般品鋼彈模型也超豐富！

THE GUNDAM BASE世界巡迴活動將在12月20日起登陸高雄。（圖／主辦單位提供）

亮點一：THE GUNDAM BASE限定品多達90款以上 特殊鍍膜、鈦金屬質感等人氣機體一應俱全！

本次活動為鋼彈旗艦店年末最大活動，將帶來THE GUNDAM BASE限定品以及SIDE-F限定品等多達90款以上。其中包含「HG 1/144 G-自我鋼彈(全備背包裝備型)(Reconguista in G電影版)」、「HG 1/144 完美獨角獸鋼彈(破壞模式)(最終決戰Ver.)Ver.GSF」、「MG 1/100 次代鋼彈EW[特殊鍍膜]」、「RG 1/144 沙薩比[機械核心鍍膜版]」等人氣機體等待粉絲收藏。

RG 1/144 RX-78-2鋼彈Ver.2.0 [THE GUNDAM BASE 配色]，售價新台幣1,260元。（圖／主辦單位提供）

亮點二：購物回饋超有感！四重限量贈品一次帶回家

THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄活動期間將帶來多項限量滿額贈品回饋粉絲。凡於現場消費、不限金額即可獲得一張「活動限定鋼彈卡牌」；單筆滿新台幣1,000元更加贈「鋼彈模型45週年限定壓克力牌」；單筆滿新台幣2,000元可再獲得「WORLD TOUR 主視覺大紙袋」；而單筆消費達新台幣3,000元，還可將A3尺寸的「WORLD TOUR 高雄主視覺塑膠海報」帶回家。

MG 1/100異端鋼彈紅色機 [再生循環配色_霓虹粉]，售價新台幣1,580元。（圖／主辦單位提供）

亮點三：THE GUNDAM BASE TAIWAN 20周年特別活動 高雄、台北接續展開

首間台灣鋼彈旗艦店在2005年以GBT（GUNDAM BASE TAIWAN）之姿首度進駐台灣，並在2015年遷至台北三創生活園區6F。2025年恰逢鋼彈旗艦店來台20周年的重要里程碑，為回應廣大鋼彈粉絲長期以來的熱情支持，今年台灣萬代南夢宮組裝模型事業部首度展開快閃店巡迴，相繼在5月落腳桃園及7月前進台中舉辦，並在12月聖誕佳節期間登陸高雄駁二舉辦WORLD TOUR，再度與粉絲相見。只要於THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄購買鋼彈模型，單筆消費滿新台幣1,500元，即可獲得「20th Anniversary金屬徽章」乙枚，數量有限，送完為止。而台北三創店後續也將在門市舉辦相同回饋活動，北部的粉絲們可以關注THE GUNDAM BASE TAIWAN Facebook粉絲專頁。

MG 1/100飛翼鋼彈零式EW Ver.ka [再生循環配色_霓虹粉]，售價新台幣1,920元。（圖／主辦單位提供）

亮點四：組裝模型體驗教室開課 專業教師引領打造專屬鋼彈體驗教室

在本次THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄活動中，也將開設組裝模型體驗教室，提供組裝模型基礎課程教學，課堂上由專業模型老師親自指導，從素組、上墨線到消光處理，帶領你一步一步組裝出獨一無二的專屬鋼彈模型作品。本課程將於活動現場向所有人開放免費報名，不需要任何模型組裝經驗，且所有必要的材料與工具都由主辦方提供。

亮點五：回顧經典、迎接新章！《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》電影放映會免費舉辦

為迎接《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》二部曲將於2026年1月30日在日本上映，本次THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄場活動特別安排回顧環節，舉辦電影《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》一部曲的免費放映會，讓粉絲重溫經典劇情，為二部曲上映暖身。放映日期包括12月20日（六）、12月21日（日）、12月24日（四）、12月25日（五）、12月26日（六）及12月27日（日）等六日，每日各放映一場。更多詳細資訊與注意事項，請參考THE GUNDAM BASE TAIWAN Facebook粉絲專頁。

【THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄場活動資訊】

活動名稱：THE GUNDAM BASE POP-UP WORLR TOUR高雄

活動會場：駁二藝術特區 蓬萊B6倉庫（高雄市鼓山區蓬萊路99號）

活動日期：2025年12月20日（六）～2025年12月28日（日）

活動時間：12月20日（六）～12月27日（日）11:00-19:00（最後入場時間18:30）

月28日（日）11:00-17:00（最後入場時間16:30）

門票費用：免費

《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台灣首展即將於12/27在高雄登場，曼迪傳播不僅與日方爭取日本特展商品來台，更推出豐富台版展覽專屬商品，全面現貨到場，滿額千元贈送以主視覺設計的台灣展覽特製橫式大紙袋，兼具實用與收藏價值！更有台灣首度推出的《東京卍復仇者展》Café stand，品嚐輕食再加贈角色特典。

TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION東京卍復仇者展最後的世界線，首展即將於12/27在高雄登場。（圖／主辦單位提供）

高雄場「Mikey Mart」帶來豐富的特展商品，首推日本展特別推出的金銀版圖錄，金版圖錄收錄高畫質插畫、展覽原畫、X(原Twitter)插圖、漫畫分鏡稿等，而銀版圖錄收錄特展完整記錄照片、角色資料、最終章構想，及和久井老師給粉絲的訊息等，兩本圖錄可說是《東卍》的歷史，粉絲絕對不能錯過。而台灣展更首賣帥氣的壓克力鑰匙圈、T恤、多種設計胸章、不鏽鋼保溫隨行杯、帆布小提袋、壓克力票卡夾、冷燙色紙等等，超過百樣商品任你選擇！於「Mikey Mart」消費滿額千元，還能把以主視覺帥氣角色們設計橫式大紙袋帶回家，沿途對外宣告屬於你的《東卍》魂！

日版貼紙全收藏套組。（圖／主辦單位提供）

歷經2023年特別篇動畫後整整2年期待，最受矚目的全新動畫《Fate/strange Fake》即將在2026年1月播出！動漫主題餐廳MyAnime Cafe搶先於12/12～2026/1/15，在台北三創店及高雄夢時代店推出主題Café，期間將有主題店裝、餐飲以及特典，還有《Fate/strange Fake》日版周邊可選購。同時於台中LaLaport的café stand推出飲料外帶服務。

《Fate／strange Fake》主題cafe。（圖／主辦單位提供）

《Fate/strange Fake》中，不論各陣營或人物都擁有讓人印象深刻的強烈特色，主題餐飲設定更以此進行企劃，推出主餐、聖代、甜點及飲料，點餐均贈送café特製特典，主餐及聖代贈送銀箔紀念卡，甜點贈送英靈三本柱特製Q版角色卡，飲料則贈送隨機杯墊。

《Fate／strange Fake》主題cafeMENU。（圖／主辦單位提供）

《Fate／strange Fake》主題cafe餐點。（圖／主辦單位提供）

活動期間，到店消費均可參加滿額活動，全店當日單筆消費滿額800元，前期12/12~12/28可獲得隨機寫真卡1張，後期12/29~2026/1/15可獲得以動畫主視覺設計的A3海報1張，特典均為數量有限送完為止，想要收藏的粉絲動作要快！在台北跟高雄兩店，還能購入由日本aniplex推出的周邊商品！更多主題相關資訊敬可關注MyAnime Café粉絲專頁，台北店及高雄店用餐前記得先上網訂位。

《Fate／strange Fake》主題cafe店外裝潢。（圖／主辦單位提供）

台北的哈利波特粉絲們，準備好了嗎？由普泰主辦的哈利波特快閃店12/12-3/1現身台北誠品R79！快閃店打造了六大拍照打卡區，首推在黑暗天空中閃耀著奇幻光芒的「霍格華茲場景」，讓粉絲們一秒回想起電影場景，走進店內「入學通知區」頭頂上飛舞著的滿滿的信件，營造出電影中收到霍格華茲邀請函時的驚喜感受，而不能錯過的「學生餐廳區」則是讓粉絲們坐在餐桌前重溫電影！

哈利波特快閃店12/12-3/1現身台北誠品R79。（圖／主辦單位提供）

這次快閃店推出近60款最新周邊商品，從燈光一暗、守護神圖案就以夜光方式亮起的「夜光流沙杯墊」，到細緻呈現霍格華茲四學院徽章的「學院玻璃杯組」，再到可愛「毛毛手拿包」，絕對讓粉絲們荷包失守。

哈利波特快閃店特快列車月台區。（圖／主辦單位提供）

《哈利波特》快閃店就從「霍格華茲場景」正式啟程，氣勢磅礴的城堡搭配金探子，營造出讓粉絲一眼就認出的經典意象，緊接著映入眼簾的「主視覺」以夜色下的霍格華茲城堡構成壯麗背景，轉角來到「特快列車月台區」，逼真的紅黑蒸汽火車與兩旁的行李營造月台氛圍，讓人聯想到準備入學的激動心情！繼續前行便是令人既期待又怕受傷害的「轉蛋區」，快來試試手氣！

哈利波特快閃店-令人既期待又怕受傷害的「轉蛋區」。（圖／主辦單位提供）

接著來到「入學通知區」，天花板上飛舞的信件雨，每一封霍格華茲錄取信都象徵著夢想成真。而以霍格華茲大禮堂為背景的「學生餐廳區」，金色燭光與高聳拱頂營造莊嚴氛圍，快來坐在標誌性的木質長桌椅上與電影經典場景合影。六大經典打卡區及場景串聯，讓粉絲們都能拍下一張張令人難忘的精彩照片。

哈利波特快閃店-讓粉絲們荷包失守。（圖／主辦單位提供）

三麗鷗旗下最傲嬌、最帶勁的人氣角色《酷洛米》迎來20週年！這次以全新主視覺強勢回歸，將在台北松山文創園區－藝巷空間打造限定快閃店，從2025年12月20日一路開展至2026 年3月15日，讓所有酷洛米粉絲在冬季到初春都能走進她的魅力世界。全館「免費入場」，粉絲們快準備好出動！除了主視覺商品升級，本次快閃店最令人期待的莫過於首度登場的「全新20週年限定酷洛米」特別開發商品！

《酷洛米》迎來20週年！這次以全新主視覺強勢回歸，將在台北松山文創園區－藝巷空間打造限定快閃店。（圖／主辦單位提供）

從可愛度爆表的絨毛娃娃，到絨毛側背包與娃包，都是酷粉們不能錯過的珍藏款。除此之外，這次也以特別配色與20週年限定酷洛米推出了秋冬親子裝、包屁衣、兒童圍兜以及絨毛地墊，全都融合了「酷 × 可愛」的設計語彙，讓粉絲不論在生活、工作或出遊，都能完美放閃自己的酷洛米魂。另外，本次快閃店同步推出 3 款打卡貼紙 ，只要現場完成打卡任務即可免費獲得。一切準備就緒，就等你來解鎖！所有商品都是限量販售，售完不補，想入手的粉絲絕對要早點來排隊。

錢包毫無招架之力！愛金卡公司再次推出讓粉絲與收藏迷心動不已的icash2.0！這次一口氣推出經典零食「乖乖桶icash2.0」，以及粉絲敲碗已久，以經典動畫「庫洛魔法使」為原型打造的「庫洛魔法使造型icash2.0」。

乖乖桶icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

「乖乖桶icash2.0」599元/張，不僅是功能性支付工具，更結合情感記憶與收藏價值，希望帶給消費者更具話題性的生活小物。可愛搶眼的外型與乖乖歌音效設計，將成為年底最受矚目的話題商品之一。

「庫洛魔法使造型icash2.0」系列599元/張，一次推出「封印之鑰」、「星之鑰」、「夢之鑰」三種款式，完整呈現主角小櫻庫洛牌之路的重要階段。三款卡片搭配著櫻花圖案金屬吊飾及長鏈，垂掛在包包上展現出可愛與活動的少女心，是所有庫洛魔法使的粉絲非收不可的夢幻逸品！

庫洛魔法使造型icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

