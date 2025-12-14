THE GUNDAM BASE世界巡迴登陸高雄 五大亮點搶先曝光
記者李鴻典／台北報導
為慶鋼彈模型迎來45周年，今（2025）年4月起從日本開始，鋼彈組裝模型的官方旗艦店THE GUNDAM BASE陸續在全世界各地展開巡迴活動，如今終於將在12月20日起登陸高雄！活動現場將販售只有在THE GUNDAM BASE才買的到的旗艦店豐富限定品，更有三樣全新公開的限定品將搶先在高雄場活動開賣，讓台灣的粉絲能率先入手收藏，經典的一般品鋼彈模型也超豐富！
亮點一：THE GUNDAM BASE限定品多達90款以上 特殊鍍膜、鈦金屬質感等人氣機體一應俱全！
本次活動為鋼彈旗艦店年末最大活動，將帶來THE GUNDAM BASE限定品以及SIDE-F限定品等多達90款以上。其中包含「HG 1/144 G-自我鋼彈(全備背包裝備型)(Reconguista in G電影版)」、「HG 1/144 完美獨角獸鋼彈(破壞模式)(最終決戰Ver.)Ver.GSF」、「MG 1/100 次代鋼彈EW[特殊鍍膜]」、「RG 1/144 沙薩比[機械核心鍍膜版]」等人氣機體等待粉絲收藏。
亮點二：購物回饋超有感！四重限量贈品一次帶回家
THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄活動期間將帶來多項限量滿額贈品回饋粉絲。凡於現場消費、不限金額即可獲得一張「活動限定鋼彈卡牌」；單筆滿新台幣1,000元更加贈「鋼彈模型45週年限定壓克力牌」；單筆滿新台幣2,000元可再獲得「WORLD TOUR 主視覺大紙袋」；而單筆消費達新台幣3,000元，還可將A3尺寸的「WORLD TOUR 高雄主視覺塑膠海報」帶回家。
亮點三：THE GUNDAM BASE TAIWAN 20周年特別活動 高雄、台北接續展開
首間台灣鋼彈旗艦店在2005年以GBT（GUNDAM BASE TAIWAN）之姿首度進駐台灣，並在2015年遷至台北三創生活園區6F。2025年恰逢鋼彈旗艦店來台20周年的重要里程碑，為回應廣大鋼彈粉絲長期以來的熱情支持，今年台灣萬代南夢宮組裝模型事業部首度展開快閃店巡迴，相繼在5月落腳桃園及7月前進台中舉辦，並在12月聖誕佳節期間登陸高雄駁二舉辦WORLD TOUR，再度與粉絲相見。只要於THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄購買鋼彈模型，單筆消費滿新台幣1,500元，即可獲得「20th Anniversary金屬徽章」乙枚，數量有限，送完為止。而台北三創店後續也將在門市舉辦相同回饋活動，北部的粉絲們可以關注THE GUNDAM BASE TAIWAN Facebook粉絲專頁。
亮點四：組裝模型體驗教室開課 專業教師引領打造專屬鋼彈體驗教室
在本次THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄活動中，也將開設組裝模型體驗教室，提供組裝模型基礎課程教學，課堂上由專業模型老師親自指導，從素組、上墨線到消光處理，帶領你一步一步組裝出獨一無二的專屬鋼彈模型作品。本課程將於活動現場向所有人開放免費報名，不需要任何模型組裝經驗，且所有必要的材料與工具都由主辦方提供。
亮點五：回顧經典、迎接新章！《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》電影放映會免費舉辦
為迎接《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》二部曲將於2026年1月30日在日本上映，本次THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄場活動特別安排回顧環節，舉辦電影《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》一部曲的免費放映會，讓粉絲重溫經典劇情，為二部曲上映暖身。放映日期包括12月20日（六）、12月21日（日）、12月24日（四）、12月25日（五）、12月26日（六）及12月27日（日）等六日，每日各放映一場。更多詳細資訊與注意事項，請參考THE GUNDAM BASE TAIWAN Facebook粉絲專頁。
【THE GUNDAM BASE WORLD TOUR高雄場活動資訊】
活動名稱：THE GUNDAM BASE POP-UP WORLR TOUR高雄
活動會場：駁二藝術特區 蓬萊B6倉庫（高雄市鼓山區蓬萊路99號）
活動日期：2025年12月20日（六）～2025年12月28日（日）
活動時間：12月20日（六）～12月27日（日）11:00-19:00（最後入場時間18:30）
月28日（日）11:00-17:00（最後入場時間16:30）
門票費用：免費
《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台灣首展即將於12/27在高雄登場，曼迪傳播不僅與日方爭取日本特展商品來台，更推出豐富台版展覽專屬商品，全面現貨到場，滿額千元贈送以主視覺設計的台灣展覽特製橫式大紙袋，兼具實用與收藏價值！更有台灣首度推出的《東京卍復仇者展》Café stand，品嚐輕食再加贈角色特典。
高雄場「Mikey Mart」帶來豐富的特展商品，首推日本展特別推出的金銀版圖錄，金版圖錄收錄高畫質插畫、展覽原畫、X(原Twitter)插圖、漫畫分鏡稿等，而銀版圖錄收錄特展完整記錄照片、角色資料、最終章構想，及和久井老師給粉絲的訊息等，兩本圖錄可說是《東卍》的歷史，粉絲絕對不能錯過。而台灣展更首賣帥氣的壓克力鑰匙圈、T恤、多種設計胸章、不鏽鋼保溫隨行杯、帆布小提袋、壓克力票卡夾、冷燙色紙等等，超過百樣商品任你選擇！於「Mikey Mart」消費滿額千元，還能把以主視覺帥氣角色們設計橫式大紙袋帶回家，沿途對外宣告屬於你的《東卍》魂！
歷經2023年特別篇動畫後整整2年期待，最受矚目的全新動畫《Fate/strange Fake》即將在2026年1月播出！動漫主題餐廳MyAnime Cafe搶先於12/12～2026/1/15，在台北三創店及高雄夢時代店推出主題Café，期間將有主題店裝、餐飲以及特典，還有《Fate/strange Fake》日版周邊可選購。同時於台中LaLaport的café stand推出飲料外帶服務。
《Fate/strange Fake》中，不論各陣營或人物都擁有讓人印象深刻的強烈特色，主題餐飲設定更以此進行企劃，推出主餐、聖代、甜點及飲料，點餐均贈送café特製特典，主餐及聖代贈送銀箔紀念卡，甜點贈送英靈三本柱特製Q版角色卡，飲料則贈送隨機杯墊。
活動期間，到店消費均可參加滿額活動，全店當日單筆消費滿額800元，前期12/12~12/28可獲得隨機寫真卡1張，後期12/29~2026/1/15可獲得以動畫主視覺設計的A3海報1張，特典均為數量有限送完為止，想要收藏的粉絲動作要快！在台北跟高雄兩店，還能購入由日本aniplex推出的周邊商品！更多主題相關資訊敬可關注MyAnime Café粉絲專頁，台北店及高雄店用餐前記得先上網訂位。
台北的哈利波特粉絲們，準備好了嗎？由普泰主辦的哈利波特快閃店12/12-3/1現身台北誠品R79！快閃店打造了六大拍照打卡區，首推在黑暗天空中閃耀著奇幻光芒的「霍格華茲場景」，讓粉絲們一秒回想起電影場景，走進店內「入學通知區」頭頂上飛舞著的滿滿的信件，營造出電影中收到霍格華茲邀請函時的驚喜感受，而不能錯過的「學生餐廳區」則是讓粉絲們坐在餐桌前重溫電影！
這次快閃店推出近60款最新周邊商品，從燈光一暗、守護神圖案就以夜光方式亮起的「夜光流沙杯墊」，到細緻呈現霍格華茲四學院徽章的「學院玻璃杯組」，再到可愛「毛毛手拿包」，絕對讓粉絲們荷包失守。
《哈利波特》快閃店就從「霍格華茲場景」正式啟程，氣勢磅礴的城堡搭配金探子，營造出讓粉絲一眼就認出的經典意象，緊接著映入眼簾的「主視覺」以夜色下的霍格華茲城堡構成壯麗背景，轉角來到「特快列車月台區」，逼真的紅黑蒸汽火車與兩旁的行李營造月台氛圍，讓人聯想到準備入學的激動心情！繼續前行便是令人既期待又怕受傷害的「轉蛋區」，快來試試手氣！
接著來到「入學通知區」，天花板上飛舞的信件雨，每一封霍格華茲錄取信都象徵著夢想成真。而以霍格華茲大禮堂為背景的「學生餐廳區」，金色燭光與高聳拱頂營造莊嚴氛圍，快來坐在標誌性的木質長桌椅上與電影經典場景合影。六大經典打卡區及場景串聯，讓粉絲們都能拍下一張張令人難忘的精彩照片。
三麗鷗旗下最傲嬌、最帶勁的人氣角色《酷洛米》迎來20週年！這次以全新主視覺強勢回歸，將在台北松山文創園區－藝巷空間打造限定快閃店，從2025年12月20日一路開展至2026 年3月15日，讓所有酷洛米粉絲在冬季到初春都能走進她的魅力世界。全館「免費入場」，粉絲們快準備好出動！除了主視覺商品升級，本次快閃店最令人期待的莫過於首度登場的「全新20週年限定酷洛米」特別開發商品！
從可愛度爆表的絨毛娃娃，到絨毛側背包與娃包，都是酷粉們不能錯過的珍藏款。除此之外，這次也以特別配色與20週年限定酷洛米推出了秋冬親子裝、包屁衣、兒童圍兜以及絨毛地墊，全都融合了「酷 × 可愛」的設計語彙，讓粉絲不論在生活、工作或出遊，都能完美放閃自己的酷洛米魂。另外，本次快閃店同步推出 3 款打卡貼紙 ，只要現場完成打卡任務即可免費獲得。一切準備就緒，就等你來解鎖！所有商品都是限量販售，售完不補，想入手的粉絲絕對要早點來排隊。
錢包毫無招架之力！愛金卡公司再次推出讓粉絲與收藏迷心動不已的icash2.0！這次一口氣推出經典零食「乖乖桶icash2.0」，以及粉絲敲碗已久，以經典動畫「庫洛魔法使」為原型打造的「庫洛魔法使造型icash2.0」。
「乖乖桶icash2.0」599元/張，不僅是功能性支付工具，更結合情感記憶與收藏價值，希望帶給消費者更具話題性的生活小物。可愛搶眼的外型與乖乖歌音效設計，將成為年底最受矚目的話題商品之一。
「庫洛魔法使造型icash2.0」系列599元/張，一次推出「封印之鑰」、「星之鑰」、「夢之鑰」三種款式，完整呈現主角小櫻庫洛牌之路的重要階段。三款卡片搭配著櫻花圖案金屬吊飾及長鏈，垂掛在包包上展現出可愛與活動的少女心，是所有庫洛魔法使的粉絲非收不可的夢幻逸品！
更多三立新聞網報導
冬季補身！全家開吃雙月4大經典鮮食 這裡有酒釀蛋包、雞蛋糕太銷魂
搶攻AI智慧眼鏡市場 燦坤攜手蔡司、小林眼鏡布局EyeCare護眼生態圈
怨旅伴日本5天4夜狂吃連鎖店「很雷嗎？」 一關鍵反遭網友轟爆：你才雷
財劃法挺行政院一定要硬起來 486：毀憲亂政責任在國民黨、民眾黨
其他人也在看
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 85
不是第1次！950萬粉絲都在看 柯瑞極限飛越全場三分球空心入網
NBA（National Basketball Association，美國職業籃球聯賽）勇士隊柯瑞（Stephen Curry），昨傷癒復出，他在賽前完成熱身退場時，從球員通道勾手拋出飛越全場三分球技驚全場。太報 ・ 4 小時前 ・ 7
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 241
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 38
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 193
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 8
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 191
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 243
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 429
WBC》鄧愷威可能代表台灣 巨人總管Posey談投手參賽問題
包括台灣旅美好手鄧愷威在內，舊金山巨人有多名球員可能在明年春訓期間代表各自的國家出戰世界棒球經典賽。對此巨人棒球事務部總裁Buster Posey表示，他們只能跟球員解釋參賽的好處與壞處，尤其是投手部分。TSNA ・ 1 天前 ・ 10
知名航空倒閉？航班全取消 旅客機場才知求助無門
知名航空倒閉？航班全取消 旅客機場才知求助無門EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 11
獨家》18歲帥兒將出道？ 李㼈「不建議」揭演藝圈環境：死傷一堆
李㼈18歲兒子李奕龍近期參加公視校園實境解謎推理節目《成仁高中偵探社》，「神複製爸爸」的帥氣外表引發討論。是否將隨爸爸、姊姊李紫嫣的腳步進入演藝圈？現就讀台藝大圖文傳播藝術學系一年級的李奕龍表示，他現階段以學業為重，愛子心切的李㼈也直言：「不建議！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 67