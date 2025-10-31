GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治 與avantgardey大跳射手舞
日本舞團《avantgardey》Asia Tour 2025 台北站第三夜於10月30日晚在 Zepp New Taipei熱力登場。延續連三日的火爆氣勢，現場座無虛席，粉絲尖叫不斷。當晚最大驚喜，是相信音樂雙人組合 GX（鼓鼓呂思緯、蕭秉治）登場與 avantgardey 首度合體，兩人以男高校生制服造型亮相，在萬聖節之際實現粉絲狂敲碗的變裝心願。攜手合作經典舞曲〈射手〉，舞台上學長與學妹的互動充滿青春氣息，讓現場瞬間化為大型派對，掀起全場最高點。
GX以新歌〈超人披風〉揭開序幕，旋律充滿正能量，緊接的〈射手〉合作更驚喜連連，GX 特別準備了日文段落，avantgardey成員則無預警登場合跳，舞台張力強烈，展現跨文化交流的默契。GX透露這次合作前曾在高溫下共同拍攝舞蹈影片，對avantgardey專注又細膩的練習態度印象深刻，「她們不僅專業，還會主動關心我們有沒有熱暈。」蕭秉治笑說：「她們每個動作都要確認有沒有『合格』，超認真。」兩人也笑言期待未來能在新作品中再度合作，「加入 avantgardey 我們團員瞬間變好多，感覺一起拍 MV 一定超有趣！」
當晚的「限定美食挑戰」橋段同樣笑聲不斷。繼先前的珍奶、滷肉飯後，這回 avantgardey邊跳邊吃麻辣鴨血與臭豆腐，誇張表情與節奏配合得天衣無縫，讓全場笑翻。團員笑說：「一開始覺得味道好特別，但越吃越喜歡！」GX登台後也笑問：「剛剛那一 part真的有人吃臭豆腐嗎？好吃嗎？」團員邊捏著鼻子邊回答「好吃」，鼓鼓馬上接話：「要加泡菜才對味，下次帶你們去夜市！」蕭秉治補上：「我會付錢！」現場笑成一片。
中場影片環節也充滿驚喜，avantgardey為台北觀眾特別挑戰中文繞口令，包括「44隻石獅子」與「和尚端湯上塔堂、塔滑湯灑湯燙塔」，從舌頭打結到笑場失守的模樣全被拍下，真誠又可愛，展現她們對中文的好奇與敬業。
