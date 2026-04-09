H奶辣模辛尤里才剛當媽 無預警宣布離婚

〔記者林南谷／台北報導〕H奶辣模辛尤里去年10月升格當媽，昨(8)日無預警曬出人在戶政事務所照片，驚曝簽字離婚，她說：「離婚不是一件好事，但可以重新找回自我，比起兩個人的爭吵，一個人顧好生活跟寶寶，我相信也會幸福跟幸運。」

辛尤里表示自己的個性真的很大剌剌，什麼事都直說，雖然對方快被她氣死了(但可能是因為原本他就沒喜歡我的個性，所以相處才那麼多不愉快)，但離婚後，現在有一種鬆了一口氣放過彼此的感覺。」

廣告 廣告

從今往後，辛尤里表示會繼續努力賺錢給自己生活幸福，她說：「我是個需要被愛的女人，我現在需要的是關心跟鼓勵，不要說一些風涼話，我始終相信人性本善，況且我做這個決定真的是很偉大。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

美伊停火2週！ 4生肖「財富覺醒」局愈亂、心愈定

身上沾白色液體？朱宇謀「討母乳喝」對話曝 知名女歌手也險遭害

曾志偉跨海提告討5700萬片酬逆轉勝 更一審判邱瓈寬賠償

（影）朱宇謀被控約砲渣男！「獵豔名單曝光」 前任林倪安淚訴遭劈腿精神控制

