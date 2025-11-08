H級女偶像離婚後「下海拍AV」！太久沒被滋潤 拍完自嘲：彷彿是雨女

（記者洪承恩／綜合報導）日本一名28歲的前寫真偶像綾瀨琴音（綾瀬ことね），在離婚後決定展開新的人生方向，選擇投入成人影視產業，成為近期受到討論的新面孔。她過去以豐滿身材與甜美外型活躍於寫真界，如今以「離婚後再出發」的形象於片商Fitch出道，引發話題。

綾瀨琴音受訪時透露，拍攝成人作品並非原本的人生規劃，正式開拍前一天緊張得無法入睡。她回憶，當天清晨準備出門時還遇上下雨，讓她想到過去拍攝寫真或參加活動時也常遇雨，自嘲自己彷彿是「雨女」。儘管內心不安，她仍決定以專業態度面對全新挑戰。

圖／綾瀨琴音才剛離婚不久，便下海拍AV，更是自嘲是「雨女」。（翻攝PLAY NO.1）

對此，AV達人「一劍浣春秋」分享，綾瀨琴音在踏進攝影棚時明顯感到緊繃，但在聽到導演喊開拍後，便迅速進入狀態，展現熟悉鏡頭感。他認為，以她的外型條件，走「人妻、離婚、新人生」的形象切入市場，確實容易吸引話題與關注。

圖／綾瀨琴音才剛離婚不久，便下海拍AV，更是自嘲是「雨女」。（翻攝PLAY NO.1）

外界也注意到，綾瀨琴音目前尚未正式在社群平台與粉絲互動，引發是否只短暫拍攝、完成作品後就快速淡出的猜測。不過也有人認為，她可能仍在觀察市場反應或調整公開步調。

