H罩杯女神九份散步！豐滿上圍全現形 網傻：這兩粒手抓不住

（記者張芸瑄／綜合報導）日本前AV女優小宵虎南（小宵こなん）以清秀外貌與 H罩杯火辣身形 走紅，被粉絲視為「新一代神乳代表」。即便今年2月已正式引退，她仍積極更新社群。1日她分享前往九份旅遊的照片，短時間內就吸引逾3.3萬人按讚朝聖，引發熱烈討論。

畫面中，她穿著淺色細肩帶背心，緊身布料勾勒出令人難以忽視的豐滿曲線，外頭的黑色外套半脫落在手臂上，呈現自然又帶點性感的隨興風格；下半身搭配寬版牛仔褲，甜酷混搭的造型在老街人群中格外醒目。

廣告 廣告

圖／日本前AV女優小宵虎南（小宵こなん）分享前往九份旅遊的照片，短時間內就吸引逾3.3萬人按讚朝聖。（翻攝 小宵虎南IG）

她手上那顆粉色毛絨小包更成為視覺亮點，軟萌氣質與她高挑辣度形成強烈反差，周遭遊客來往穿梭，她依舊自在不做偽裝，散發十足明星氣場。

這趟來台，她也安排了粉絲見面活動，並透露「明年還會再來」。雖已不再推出新作品，但她仍將持續營運YouTube頻道，Fan Club也會更新探訪溫泉、桑拿等更大尺度的付費內容，同時持續參與cosplay、DJ活動，與粉絲保持互動。

更多引新聞報導

高志綱捲外遇傳聞！林倪安「非眷屬進東京巨蛋」舊照再被翻

遭親父長達7年插入性侵、手淫！喊「爸爸會慢慢進去」 二審判決出爐

