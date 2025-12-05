H-1B和家屬H-4簽證 須公開社媒資料 12/15起擴大審查

川普政府進一步嚴審簽證，自15日起H-1B簽證及家屬H-4簽證申請人必須將社群媒體帳號由私人改設定為公開。（路透）

國務院官員將自15日起檢查簽證申請者的社群媒體活動，國務院下令H-1B及其家屬H-4簽證申請者將社群媒體瀏覽權限從「私人」轉為「公開」。

國務院3日發布新命令，宣布自12月15日起審查所有高技能人才H-1B簽證申請者及其家屬H-4簽證的線上資料；學生和交流訪客已接受類似審查，如今審查範圍將擴大至H-1B和H-4申請者。

國務院表示，「為方便審查，所有H-1B簽證及其家屬(H-4)，以及F、M和J等簽證申請者，均須將其所有社群媒體的個人資料隱私設定調整為『公開』。」

廣告 廣告

國務院強調，美國簽證是一種特權(privilege)而非一項權利(right)，並表示將利用所有可取得的資料進行篩選和審查，以識別不符合入境條件，或對美國的國家安全或公共安全構成威脅的對象，「每一次簽證審查都是攸關國家安全的決定」。

國務院表示，美國「必須保持警惕」，以確保申請人沒有傷害美國人的意圖，並確保所有簽證申請者都符合資格且有意遵守入境規範。

新德里電視台(NDTV)報導，川普政府第二度就任以來，雷厲風行大規模驅逐非法移民的政策，遏制濫用H-1B簽證計畫的行為，如今要求簽證申請人公開社群媒體資料，成為當局收緊移民政策的最新舉措。

國務院2日才在發給所有使領館的電報，列出了審核 H-1B 簽證申請的新標準，指示外交官要「留意」那些過去或現在可能「在網路上或其他地方負責或共謀審查美國人言論」的人。

H-1B簽證允許具備專業技術職能的外國公民來美國工作與生活，其中又以印度專業人士、科技業員工和醫師為最大宗的申請群體。

川普總統9月發布「限制特定非移民勞工入境」(Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers)的公告，並對H-1B工作簽證的新申請人收取一次性、10萬元的費用，相關措施可能影響尋求來美工作的印度勞工。

11月底，29歲阿富汗籍嫌犯拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal)在華府埋伏槍擊兩名國民兵，造成一死一傷的慘劇後，當局宣布立即暫停來自19個「關注國家」(nation of concern)的綠卡、美國公民身分和其他移民申請。

2日發布的一份政策備忘錄另指示美國公民暨移民服務局(USCIS)立即「暫停」所有庇護申請，等待全面審查，無論申請者的國籍為何。

更多世界日報報導

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫