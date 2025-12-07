H-1B簽證者社媒帳戶 12/15前須公開

聯邦政府本周宣布，將審查所有申請H-1B技術工人簽證和相關H-4配偶簽證的外國公民的社交媒體活動，申請人必須開始將社交媒體帳戶設定為「公開」。

矽谷的科技巨擘一直位列H-1B簽證直接得主前十名。今年Meta獲得6294份H-1B簽證直接批准，谷歌獲得5552份，蘋果獲得5382份。

根據信使報報導，美國國務院開始對H-1B和H-4簽證申請人進行「網絡存在審查」（online presence reviews），並禁止其將社交媒體帳戶設置為「私密」，此舉與此前針對學生簽證實施的政策如出一轍。國務院表示，所有H-1B和H-4簽證申請人的帳戶必須在12月15日前設定為「公開」。

國務院3日表示：「國務院在簽證篩選和審查過程中會利用所有可用信息，以識別不符合入境美國資格的簽證申請人，包括那些對美國國家安全或公共安全構成威脅的申請人。」

根據路透社報導，12月2日發給所有美國領事館的備忘錄指示領事官員檢查H-1B簽證申請人及其隨行家屬的簡歷和LinkedIn個人資料，以確認他們是否從事過事實核查、虛假信息處理和內容審核等領域的工作。

此前，一名阿富汗男子——他曾在阿富汗為一支由美國中央情報局訓練的準軍事部隊效力，後來獲得美國庇護—在華盛頓特區槍擊了兩名國民兵成員，造成一人死亡，並引發了美國政府對外國公民入境的嚴厲緊縮。

H-1B簽證旨在吸引技術嫻熟的外國工人，並被矽谷大型科技公司廣泛使用。然而，該簽證也引發了爭議，因為一些人力資源公司也廣泛使用該簽證向科技公司提供勞動力，而這些公司提供的工資往往低於當地普遍的工資水平。關於H-1B簽證持有者取代了美國公民的說法進一步加劇了這場爭論，川普的第二個任期內這場爭論演變成一場激烈的論戰，導致他的「讓美國再次偉大」運動出現分裂，並使總統身邊的科技界人士與反移民強硬派之間產生了對立。

