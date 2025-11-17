H-1B簽證變奢侈品 美創新力恐外流科技勢力重新洗牌

從特斯拉創辦人馬斯克到輝達執行長黃仁勳，他們的美國夢都從一張H-1B簽證開始。但現在這張象徵機會的門票，卻因十萬美元新規定成為高牆。川普希望藉此增加僱用美國勞工，卻可能讓新創產業讓陷入人才荒。專家認為未來技術外包將成為主流選項，再加上中國祭出新簽證搶人才，美國的簽證政策，可能正親手把科技帝國拱手送人。

谷歌執行長皮查、微軟掌門納德拉、特斯拉老闆馬斯克，這些科技巨擘當年全憑一張H-1B簽證，踏上美國土壤，築起萬億帝國。但如今，條件相仿的年輕菁英，卻可能被高牆擋在門外。輝達執行長黃仁勳直言，他家當年根本負不起這筆天價，川普政府新政，將高技能H-1B簽證費用狂飆至10萬美元，讓矽谷警鈴大作。

美國總統川普強調，這波改革核心在於「僱用美國人」，透過高額費用激勵企業轉向本土人才。商務部長盧特尼克指出，政策旨在讓大型科技公司停止培訓外籍勞工，轉而投資國內頂尖大學畢業生，杜絕外來者「搶飯碗」。短期看，這或許能緩解就業壓力，創造更多本土機會；但長遠呢？跨境支付公司執行長卡普蘭認為，這無疑會推升對美國勞工的需求，卻可能在某種程度上扼殺本土創新，轉而助長新興市場的科技躍進。

風險投資公司執行長塔內賈補充，新創產業恐首當其衝。一邊是避免廉價勞力取代美國人，這點有其道理；另一邊，勞力短缺又會拖慢新創步伐，沒人樂見其成。華爾街科技分析師艾夫斯形容，這將在科技圈掀起人力軍備競賽，尤其在AI領域，企業沒空從頭培養人才，只能砸重金追趕，否則落後一步，便是萬劫不復。

新政不只擠壓美國企業，還可能加速技術外包浪潮。摩根大通印度首席經濟學家奇諾指出，研究顯示，H-1B限制時，跨國公司往往更積極外包業務；短期衝擊雖在，但中長期來看，印度等接受國將大啖紅利。美國移民律師協會主席約瑟夫諷刺，中國自10月1日起推出新K簽證，等同H-1B的翻版，流程簡化，歡迎美國受訓員工高效赴華工作。諷刺的是，在美國最渴求創新的時刻，我們卻築牆自限，競爭對手卻敞開懷抱，迎接全球菁英。

這波簽證費用新政，迫使美國企業重塑用人策略，小公司恐難負擔，新創門檻水漲船高。一旦人才流動淪為奢侈，美國夢難圓，下一個矽谷，或許將在異國土地悄然崛起。

