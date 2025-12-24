H-1B簽證「課金抽卡」時代來臨！高薪加權、入場費314萬⋯川普新制2月上路，窮高材生美國夢碎

《金融時報》報導，川普政府 12 月 23 日宣布，自 2026 年 2 月起，H-1B 工作簽證制度改為以「薪資高低」與「技能水準」進行加權篩選，行之有年的「抽籤樂透」將走入歷史。此外，聯邦法院已放行備受爭議的 10 萬美元（約新台幣 314 萬元）天價附加費用，這意味著未來赴美工作的門檻將大幅墊高，低薪或初階外國人才恐面臨「不得其門而入」的困境。

新聞小辭典：什麼是 H-1B 簽證？ H-1B 簽證自 1990 年設立，主要被科技業採用，申請人必須至少擁有大學學位，效期最長為 6 年；但若公司已擔保員工的綠卡（永久居留權）則可無限期延長。根據統計，2023 年高達 65% 的 H-1B 簽證用於「電腦相關」職位。但僧多粥少是常態：每年 H-1B 僅有 8.5 萬個名額（含 2 萬個擁有美國碩士以上學位者保留額），但申請量往往高達數 10 萬件。過去主要透過「抽籤」決定，但這也衍生出雇主濫用、重複註冊等亂象。

廢除運氣，改比財力

川普政府 23 日宣布，將廢除用於發放外國技術勞工 H-1B 簽證的抽籤計畫，改採「優先考慮高薪資人士」的新制度。國土安全部（DHS）聲明指出，2月將開始實施「加權篩選程序」，明確賦予「高薪資」與「高技能」申請者優勢。

美國公民及移民服務局（USCIS）發言人直言，現行的 H-1B 制度遭不肖美國雇主濫用，引進廉價外勞來取代美國勞工，損害美國勞動力的權益。新制將確保 H-1B 簽證回歸「引進真正高階人才」的初衷，共和黨議員長期主張的「依薪資排名分配」終於成真。

《金融時報》指出，此舉是川普全面打擊美國移民問題的最新措施。他已大幅加強驅逐移民的力度，並派遣執法幹員進入全國各大城市進行逮捕行動。

舊制申請僅需3萬，法院放行314萬抽籤申請費

除了篩選機制改變，申請成本更是暴漲。今年稍早川普祭出針對「美國境外新申請人」的 10 萬美元附加費（約新台幣 314 萬元）。也就是說，必須先付得出 10 萬美元才能申請 2026 年的 H-1B 抽籤。雖然美國商會（US Chamber of Commerce）曾於 10 月提起訴訟試圖阻擋，但華府哥倫比亞特區聯邦法官 23 日晚間裁定白宮勝訴，可繼續推行此天價收費。

對比過去僅需 215 美元（約新台幣 6,766 元）的抽籤註冊費、以及雇主額外支付的 780 美元（約新台幣 2.4 萬元）規費，這筆高達六位數美元的門檻，恐將迫使中小型企業放棄聘用外國人才，僅剩口袋夠深的大型科技巨頭負擔得起。

雖然此費用不回溯既往（9 月 21 日前提交或已核發者，不受影響），但也衝擊了亞馬遜、微軟、蘋果等科技巨頭，以及大學和醫院的徵才成本，更讓佔據簽證名額大宗的印度與中國人才面臨嚴峻挑戰。《彭博》稱，根據 2024 年度數據，H-1B 獲准者中，印度籍佔了壓倒性的 71%，中國籍則佔 12%。新制上路後，企業在聘用這些外籍人才時，將面臨更嚴格的成本效益考量。

窮人滾蛋、富人請進？

川普的移民政策呈現極端的雙軌制。一方面，他透過加強社群媒體審查、提高工作簽證門檻並加速驅逐非法移民；另一方面，他推出了 100 萬美元（約新台幣 3,147 萬元）的「川普金卡」（Gold Card）簽證，為願意砸錢的富豪開闢「美國夢」的快速通關。

移民改革遊說團體 Fwd.us 估計，目前美國境內約有 73 萬名 H-1B 持有者及 55 萬名眷屬。隨著明年 2 月新制上路，加上每年僅 8.5 萬個（其中 2 萬為持有美國高等學位者的保障名額）的稀缺名額，未來台灣人才若想圓美國夢，除了要有真本事，還得看雇主願不願意付出高昂的代價。

值得注意的是，這項政策也在川普陣營內部引發分歧。《彭博》指出，「美國優先」派、右翼網紅盧默（Laura Loomer）強烈反對外國勞工，甚至在 2024 年 12 月和川普任命的 AI 顧問、印度裔美國風險投資家克里希南（Sriram Krishnan）在社群平台 X 上爆吵。起因是克里希南主張美國科技業應引進更多外國技術勞工，並支持取消綠卡的國別配額。現行每年發放的就業綠卡上限為 14 萬張，其中單一國家人民獲得的比例不得超過 7%，這導致像印度這樣人口大國出現了嚴重的積壓情況。

身為川普重要盟友、科技大亨馬斯克（Elon Musk）則在 X 上積極捍衛合法移民，認為這是填補美國人才「極度短缺」的必要手段，同時他也羞辱了批評者。馬斯克表示他「一直都支持這些簽證」，並曾多次借重H-1B簽證，招攬優秀的外國人才。

