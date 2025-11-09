H-1B配偶簽證者恐失工作許可 灣區估萬人受影響

在川普政府修改就業規章後，一些持有H-1B簽證外籍勞工的配偶可能面臨失去工作許可的風險。

聖荷西信使報報導，10月30日美國國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）取消了H-4配偶簽證持有人在已提出更新申請、但移民當局尚未處理完畢的情況下，工作許可有效期自動獲得延長的權利。根據估計，灣區住有成千上萬名H-4配偶簽證持有人。

過去，持有H-4配偶簽證或其他特定簽證的外籍人士，如果按時提出更新工作許可的申請，但工作許可在審批過程中過期，其許可有效期會自動延長540日。

美國公民及移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）局長艾德羅（Joseph Edlow）在宣布這項變更時表示，該局將加強「過濾和審查」外籍人士，「廢除前政府將外籍人士的便利置於美國人民安全之上的政策」。

移民局稱，目前80%的案件處理時間為4個月。但移民專家表示，在某些情況下，移民局的處理時間有可能更長。

由於H-4配偶簽證持有人只能在工作許可到期前六個月內才能提出更新申請，使部分簽證持有人的工作許可難以在到期前獲得更新。根據規定，外籍勞工的工作許可一旦失效，就必須立即停止工作。

移民局7日表示，如果簽證持有人未能及時提交更新申請，或移民局無法在許可到期前處理好他們的申請，有可能會出現就業空窗期。

曾在移民局擔任17年律師、現為BAL移民律師事務所舊金山辦事處合夥人的杜寧（Kelli Duehning）說：「我實在無法理解。移民局可以進行任何他們認為必要的過濾，但不要因為政府需要更多時間審查，就懲罰那些持有有效身分的人，不讓他們工作。」

杜寧表示，過濾和審查過程可能包括調查申請人是否有犯罪紀錄，以及申請人的社群媒體帳戶上是否存在被川普政府視為「反美」的言論。杜寧還說，如果審查導致申請人的工作許可申請被拒，她不會感到訝異。

數據顯示，大約有9萬名外籍人士持H-4簽證居住在美國，他們都是H-1B簽證持有人的配偶，其中絕大多數是來自印度的女性。

