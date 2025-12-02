S.H.E有望跨年夜「合體」！Ella曝Selina二寶進度 爆料她「想當垃圾」
藝人Ella陳嘉樺今（2日）出席弘道老人基金會的公益活動，證實S.H.E三位成員有望在今年跨年夜「合體」，Ella、Hebe今年跨年恰巧都沒有安排工作，Selina主動提議一起舉辦跨年派對。當Ella詢問Selina有何想法時，Selina妙回：「不是去你家、就是去你家囉」，讓Ella覺得好笑。
為了演唱會飲控的Ella，目前體脂僅16.7%，她提議跨年趴主題為「垃圾食物」，大家可以帶自己喜歡的美食，問到Selina要帶什麼？Selina竟回覆：「我什麼都不想帶欸，我只會帶一家三口，去你們家當垃圾。」
否認Selina懷二胎傳聞
外界盛傳Selina因前陣子肚子略凸是有了二寶，Ella連忙否認，直呼：「是衣服啦！你們講話很沒禮貌欸，注意注意！」她表示沒有刻意跟Selina聊二寶計畫，但感覺Selina並沒有放棄的意思。
故人相繼離世感慨落淚
Ella透露，昨晚才與Selina和Hebe聚餐吃烤肉，姐妹倆看起來漂亮又容光煥發，反而是忙於巡演的自己略顯疲態，被姐妹反問「還好嗎？」而她近日因弟弟自律神經失調、又有熟悉的兩位攝影記者與化妝師阿志接連離世，一時間情緒激動落淚。
「我看到大家非常感慨，都是我認識的面孔，讓我一直回想我們上次見面的時候有好好說話嗎？都不知道下次見面是何時，能看到大家很開心。」還一直叮囑現場的人要多做一些開胸運動避免電腦打字的文明病，還出自己的二頭肌佐證，「我一開始也是陪著解孵追劇時一邊做，真的不難。」
