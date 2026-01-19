S.H.E經典重現！Ella買下15首歌曲版權獻唱 傳廠商仍有擔憂

Ella去年底展開個人巡迴演唱會。(圖／粘耿豪攝)

Ella從女子天團S.H.E單飛後，將重心放在戲劇及歌唱上，去年底展開個人巡迴演唱會「It's Me艾拉主意」，歌單包括S.H.E時期的經典歌曲，讓粉絲好奇她跟Hebe和Selina是否合體有望，對此，有消息指出Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只是為了重現當年經典，但並未買下重製曲版權。

根據《鏡週刊》報導，Ella在個人巡演歌單中，多達15首歌是S.H.E時期，包括《Super Star》、《熱帶雨林》、《美麗新世界》等代表作，由於背景音樂還能聽到Hebe和Selina的音軌，讓廠商有些憂心，據悉，Ella僅有向華研唱片買下15首歌的詞曲版權，並沒有買下重製曲版權，意謂不能重新編曲，雖然是為了讓歌迷重溫經典之作，但有一說是為了省錢，畢竟在舞台上公開Hebe和Selina的歌聲，要獲得本人同意，不過依照3人的交情，無非是小事一件。

至於15首歌的版權費要價多少錢？據悉沒有固定價碼，不過看在Ella與華研唱片多年情誼，價格應該算是合理，不過先前五月天邀請Ella當巡演的嘉賓，雙方合唱了《五月天》，MV因為版權問題沒處理好遭到下架，直到和華研談好價碼，才又重新上架，外傳這首歌花了人民幣200萬元（約新台幣900萬元），五月天主唱阿信表示沒有那麼誇張。

至於S.H.E是否有望在Ella巡演合體開唱？恐怕得砸下更多版權費以及花費心力溝通，粉絲才有機會見證歷史時刻。

