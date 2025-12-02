S.H.E跨年震撼合體！Selina「小腹隆起」疑懷二寶...Ella鬆口全說了

記者宋亭誼／台北報導

Ella（陳嘉樺）連續8年擔任弘道「寒冬助老」公益大使，今（2）日特別出席基金會活動。聊到前陣子好姐妹Selina（任家萱）盛傳懷二寶，Ella坦言昨（1）日才和Selina與Hebe（田馥甄）聚餐，笑說對方應該只是衣服比較寬鬆，不過也意外透露Selina似乎沒有放棄拼二胎。

Ella洩Selina二寶計畫。（圖／記者鄭孟晃攝影）

Ella和老公賴斯翔結婚13年，育有一子「勁寶」，今（2）日出席記者會被問到有無生二胎打算，她立刻甩鍋給好姐妹Selina，「這要問Selina」，並透露對方一直沒有放棄懷二寶。Ella表示，她和Selina、Hebe昨天才見面，不過因為自己今天還有工作，就沒跟姐妹們續攤，被追問Selina的肚皮狀況，Ella則說她漂亮又容光煥發，反倒自己看起來略顯疲憊，「可能經期來，又一點點感冒，然後又連兩天演唱會。」

Ella驚喜透露S.H.E今年跨年將合體。（圖／記者鄭孟晃攝影）

Ella透露自己今年跨年沒有安排工作，會和Selina、Hebe一起跨年，而3人在討論活動安排時，Selina幽默表示：「不是去妳家，就是去妳家！」，Ella只好欣然接受，後來Ella決定今年再辦一次「垃圾食物趴」，要求2位好姐妹當天各自準備食物，沒想到Selina再度幽默稱：「我不太想準備東西，我只想一家三口去你們家當垃圾」，讓Ella哭笑不得。

