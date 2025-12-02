S.H.E選在跨年合體！ 「內湖宋慧喬」爆料Selina預謀「當垃圾」

Ella愛心不落人後，連續8年受邀擔任弘道寒冬助老公益大使。(記者王文麟攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕Ella愛心不落人後，連續8年受邀擔任弘道寒冬助老公益大使，今(2日)出席活動，陪90高齡阿嬤一起完成拿手菜，提前陪伴長者圍爐，她自稱「內湖宋慧喬」逗樂長者，也幫忙切菜備料，媒體好奇她跨年是否有演出？Ella說今年不排工作，還提前爆料會和Selina、田馥甄兩位好姊妹一起跨年，S.H.E再度選在重要日子「合體」。

Ella談到，昨天才和Selina、田馥甄聚餐，Selina提前訂了很難預定的烤肉，前陣子盛傳Selina懷二寶，但Ella說應該只是衣服寬鬆，並提到昨天看到Selina的近況，「她容光煥發，很漂亮！」也透露Selina一直沒有放棄懷二寶的心願。

原本前陣子Selina問Ella和田馥甄，耶誕節或跨年要不要一起過？結果兩人耶誕期間都有事，剛好跨年3人都有空，於是約定一起跨年，Ella問地點安排時，Selina幽默說：「不是去妳家，就是去妳家！」Ella說：「我就欣然接受！我在想什麼主題派對，以前辦過垃圾食物趴，所以提議再辦一次垃圾食物趴。」沒想到Selina跟Ella說：「我不太想準備東西，我只想一家三口去你們家當垃圾。」即使如此，Ella還是很開心，「很難得可以一起跨年。」

Ella今天也呼籲大家關注長者，一起支持弘道老人福利基金會，捐款幫助長者幫助送年菜或是助老除舊布新，弘道愛心電話(04)22060698，或可至官網線上捐款。

