S.H.E重要恩師袁惟仁病逝 Ella不捨淚喊：再也無法見面了！

資深音樂人小胖老師袁惟仁今（2日）驚傳病逝，享年57歲，消息一出震撼樂壇。身為 S.H.E 早期最重要的製作人之一，袁惟仁曾為3人量身打造多首經典金曲，對她們的音樂啟蒙影響深遠，陳嘉樺（Ella）得知噩耗後情緒潰堤，當場淚流不止，哽咽直呼：「再也無法見面了！」

Ella 悲痛表示，小胖老師在她心中一直佔有非常重要的位置，「我那時候還有買他的專輯，真的很謝謝他一路以來的照顧。」她坦言，袁惟仁不只是製作人，更是影響她音樂人生的重要導師。

Ella 也提到，在《艾拉主意》巡演的轉場影片中，特別放入當年她參加歌唱比賽、袁惟仁擔任評審的珍貴畫面，「每次那個熟悉的講評聲音出現在耳機裡，我都很感慨，也非常想念他」。她透露，後期因小胖老師養病，彼此已沒有聯繫、見面的機會，但始終在心中為他打氣。

談及離別，Ella 強忍悲傷送上祝福：「希望他好好安息、靈魂平靜，不再受到身體的限制，在宇宙裡繼續做他想做的事情。大家一定要記得他。」她也表示，若家屬日後願意舉辦追思會，「我希望可以去送他最後一程，好好跟他告別」。

