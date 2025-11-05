H&M持續升級！Glenn Martens聯名首爾直擊，TWICE Mina、NMIXX Sullyoon都到了，全新「聖水洞概念店」同步登場

H&M獨自升級的腳步不停，從今年的倫敦時裝週精彩大秀到這次與比利時設計師Glenn Martens的合作系列，都緊緊抓著時尚界的目光，亞洲區聯名上市活動選址於首爾的創意重鎮聖水洞展開，並同步亮相了H&M以舊汽車廠房重新打造的全新概念空間，活動當日星光熠熠，包括TWICE Mina、IVE Gaeul、NMIXX Sullyoon等韓星都現身活動現場，是入秋後首爾的當日熱點！

光影與節奏的沉浸式空間

曾是汽車製造廠區的聖水洞作為近年首爾新興的逛街勝地，是許多品牌打造藝術性與設計風格的店址首選，也是正在將品牌重塑與升級的H&M全新概念店的選址之處，結合當地特有的工業底蘊與品牌風格打造了這個全新的沉浸式時尚空間，每一層空間都講述著不同的故事，在光影、音樂的交錯中，享受更加感性的購物體驗。

H&M東亞及大中華區總裁Saed El-Achkar對這間全新概念店的誕生也表示：「聖水洞代表著首爾最具創意活力的能量，我們希望透過全新的空間體驗，啟發人們重新連結自我、探索時尚。」這次活動不僅是 Glenn Martens合作系列的發表，也是H&M在亞洲的全新一步，未來這個空間也將會不定期舉辦展覽與品牌合作企劃。

全新的概念空間中，一樓即可感受到流動的金屬與工業店裝帶來的科技感與實驗性，再向上的每一層樓都被設計成不同章節，相較於大家印象中H&M門店，減少了大量服裝陳列的快時尚感，多了一套又一套的質感與氛圍。

與Glenn Martens的聯名系列於概念店的三樓展開，明亮又搶眼的紅色系空建中，Glenn Martens標誌性的結構感丹寧、再構風衣、印花禮服與雕塑式針織陳列其中，多個螢幕播放這次的時尚家族形象大片，不僅放大了設計師的個人特色，在氣氛的襯托之下，也更能完整感受到這次系列的單品調性。

星光熠熠的名人亮點

在概念店揭幕與聯名預熱的重要時刻，星光亮點必不可少，即將來台開唱的TWICE成員Mina穿著標誌性的解構丹寧洋裝亮相、IVE Gaeul（金秋天）以海軍藍針織開衫搭配高開衩丹寧裙，柔美又率性，近期大勢回歸的NMIXX成員Sullyoon以一身黑色長版大衣內搭背心與丹寧褲的造型帥氣登場，請夏則是穿上細肩上衣與拼色牛仔褲展現與聯名結合的強烈個人風格，全能製作人兼嘻哈歌手Gray則是穿上成套的丹寧造型時髦出席，為本次的系列增添了更多精彩的造型演繹。

從首爾的工業建築到亞洲新世代的造型表現，與Glenn Martens的聯名也像是H&M對品牌時尚態度的全新宣言，讓人更加期待H&M未來的新面貌。





