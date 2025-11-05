H&M持續升級！Glenn Martens聯名首爾直擊，TWICE Mina、NMIXX Sullyoon都到了，全新「聖水洞概念店」同步登場
H&M獨自升級的腳步不停，從今年的倫敦時裝週精彩大秀到這次與比利時設計師Glenn Martens的合作系列，都緊緊抓著時尚界的目光，亞洲區聯名上市活動選址於首爾的創意重鎮聖水洞展開，並同步亮相了H&M以舊汽車廠房重新打造的全新概念空間，活動當日星光熠熠，包括TWICE Mina、IVE Gaeul、NMIXX Sullyoon等韓星都現身活動現場，是入秋後首爾的當日熱點！
光影與節奏的沉浸式空間
曾是汽車製造廠區的聖水洞作為近年首爾新興的逛街勝地，是許多品牌打造藝術性與設計風格的店址首選，也是正在將品牌重塑與升級的H&M全新概念店的選址之處，結合當地特有的工業底蘊與品牌風格打造了這個全新的沉浸式時尚空間，每一層空間都講述著不同的故事，在光影、音樂的交錯中，享受更加感性的購物體驗。
H&M東亞及大中華區總裁Saed El-Achkar對這間全新概念店的誕生也表示：「聖水洞代表著首爾最具創意活力的能量，我們希望透過全新的空間體驗，啟發人們重新連結自我、探索時尚。」這次活動不僅是 Glenn Martens合作系列的發表，也是H&M在亞洲的全新一步，未來這個空間也將會不定期舉辦展覽與品牌合作企劃。
全新的概念空間中，一樓即可感受到流動的金屬與工業店裝帶來的科技感與實驗性，再向上的每一層樓都被設計成不同章節，相較於大家印象中H&M門店，減少了大量服裝陳列的快時尚感，多了一套又一套的質感與氛圍。
與Glenn Martens的聯名系列於概念店的三樓展開，明亮又搶眼的紅色系空建中，Glenn Martens標誌性的結構感丹寧、再構風衣、印花禮服與雕塑式針織陳列其中，多個螢幕播放這次的時尚家族形象大片，不僅放大了設計師的個人特色，在氣氛的襯托之下，也更能完整感受到這次系列的單品調性。
星光熠熠的名人亮點
在概念店揭幕與聯名預熱的重要時刻，星光亮點必不可少，即將來台開唱的TWICE成員Mina穿著標誌性的解構丹寧洋裝亮相、IVE Gaeul（金秋天）以海軍藍針織開衫搭配高開衩丹寧裙，柔美又率性，近期大勢回歸的NMIXX成員Sullyoon以一身黑色長版大衣內搭背心與丹寧褲的造型帥氣登場，請夏則是穿上細肩上衣與拼色牛仔褲展現與聯名結合的強烈個人風格，全能製作人兼嘻哈歌手Gray則是穿上成套的丹寧造型時髦出席，為本次的系列增添了更多精彩的造型演繹。
從首爾的工業建築到亞洲新世代的造型表現，與Glenn Martens的聯名也像是H&M對品牌時尚態度的全新宣言，讓人更加期待H&M未來的新面貌。
延伸閱讀：
【Threads上紅什麼】Hello Kitty搬進你家！H&M Home聯名限量系列這時間開賣，怎麼買？有哪些系列？
2026春夏倫敦時裝週亮點名人總整理：舒華出發Burberry，H&M高級感回歸、Simone Rocha新Crocs聯名
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● Cindy Chao珠寶大師系列新作胸針首度公開！時光築藝展覽亮點速報
其他人也在看
Hello Kitty 2025秋冬聯名盤點！UNDERCOVER滿滿蝴蝶結回歸、PEACH JOHN甜辣背心太燒了
從1974年誕生至今，Hello Kitty的可愛不只是童年記憶，更成為流行文化的象徵，到了2025秋冬，日系內衣品牌PEACH JOHN、台灣品牌AIR SPACE都與Hello Kitty推出全新的聯名系列，而日本潮流品牌UNDERCOmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
炫富新選擇：瑜伽品牌ALO進軍精品圈一顆包賣破10萬元！aespa寧寧、Kylie Jenner都在背
洛杉磯瑜伽品牌ALO以簡約時髦的設計感和名人社群行銷手法，擄獲年輕世代的心，穿上ALO成為一種生活品味與品質的展現。雖然ALO備受名人們喜愛，但它的一般運動服裝約台幣兩千至六千元，對普通民眾來說並非遙不可及，比起精品相對容易負擔。不過ALOmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
GOOPiMADE x Poggy x ept三方聯名開賣！攜手日本潮流指標小木基史示範造型，入手資訊一次看
邁入第九個年頭，GOOPiMADE 以「Out of Circles」為年度企劃主軸，再度挑戰自我邊界。此次攜手日本潮流指標人物 Motofumi “Poggy” Kogi 與韓國新銳鞋履單位 East Pacifimarie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 9 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 12 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 10 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 9 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐「認1事」！喊出：和粿粿共同⾯對
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。今（4）日晚間，王子又突然在社群平台發布新貼文。民視 ・ 1 天前
粿粿哥哥開撕！怒嗆范姜彥豐「長年吃軟飯」：誰勝誰負尚未分曉
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌，對象正是藝人王子（邱勝翊），風波尚未平息，雙方各說各話，網路上呈現兩種聲浪。對此，粿粿「哥哥」韓秉融發文怒嗆范姜彥豐奪走聘金、長年吃軟飯，直呼：「未來路很長，誰勝誰負尚未分曉。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 8 小時前
王子再道歉竟「3度修文」！網抓包「1處」藏玄機
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐近日拍片證實婚變傳聞，指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，昨（4日）晚間王子發布新聲明再次道歉。不過眼尖網友查看該篇貼文編輯紀錄，抓包王子曾3度修改過，狠酸「花錢請律師發聲明函還會打錯字啊」、「軍師幫忙打的，還打錯」、「字中間留空白，人就清白了？」。民視 ・ 8 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 12 小時前