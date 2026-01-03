ALL(H)OURS寒流穿無袖「把肌肉當羽絨衣」

ALL(H)OURS在3日簽名會前接受訪問，左起成員Masami、Minje、Xayden、Kunho、Youmin、On：N、Hyunbin。（范揚光攝）

韓國新生代男團ALL(H)OURS日前登上台南跨年晚會後，馬不停蹄北上，3日舉辦專輯簽名會，活動前接受台灣媒體聯訪，成員們分享在台南的難忘回憶，隊長Kunho透露曾趁空檔到西門市場逛街，意外被不少市民認出來，也對台南水果印象深刻，「火龍果在韓國很少見，芒果也非常好吃，這兩樣好吃到可以威脅到西瓜在我心中的地位。」

成員不忘品嘗了棺材板等在地美食，Minje則大讚地瓜球超美味，尤其是灑了起司粉後，而剛從溫暖南部北上，又遇到寒流，7人笑說明顯感受到低溫，但仍穿著無袖的Youmin幽默表示，平時勤於運動，「肌肉就像羽絨衣一樣可以禦寒。」同樣穿無袖的Masami則坦言其實怕冷，還被隊長Kunho拱著與Hyunbin來個「溫暖擁抱」，讓他直呼身心都暖了。

即將迎來出道第3年，On：N表示新年願望是希望被更多人看見，也期待未來能站上更大的舞台。最後，Kunho感性地說，新年一開始就能在台南見到粉絲非常幸福，期待今年能在更多地方與粉絲相見。