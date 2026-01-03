ALL（H）OURS寒流穿無袖 肌肉當羽絨外套：我撐得住
〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團ALL(H)OURS日前在台南跨年，今天(3日)北上參加簽售遇到寒流來襲，金呷有夠勇，YOUMIN、MASAMI竟然穿著無袖登場，YOUMIN稱最近勤練身材，「肌肉有禦寒效果，我還撐得住」。MASAMI坦言，現在很想穿上羽絨大衣，HYUNBIN也送上溫暖擁抱，讓MASAMI直呼：「我身心靈的溫度都上升了！」
先前到台南跨年，ALL(H)OURS很感謝市長黃偉哲的照顧，被問到是否知道黃偉哲也有出小卡？XAYDEN笑說，他在跨年結束後，有跟黃偉哲在餐廳見面，當時黃偉哲送了他們自製周邊，隊長KUNHO補充：「橡皮擦、貼紙啊，真的很可愛。」
隊長KUNHO喜歡西瓜、火龍果，MINJE則對地瓜球情有獨鍾，還特別分享選擇「起士」口味，成員們也品嘗了台南小吃「棺材板」，他們知道名稱與「棺材」有關，不過HYUNBIN笑說比起外觀，但因為太好吃，完全忘了跟棺材有關，當然也絲毫不怕。
來台灣像走灶咖，ALL(H)OURS還有沒有完成的願望，HYUNBIN聽說台灣人在過年會在橋墩下烤肉，希望下次也能體驗。不過記者更正，烤肉是在中秋節，也當場邀請ALL(H)OURS年中再來體驗一家烤肉萬家香。
MASAMI則是想體驗放天燈，被問到有沒想寫在天燈的願望？ON:N表示出道進到第3年，希望能受到更多粉絲喜愛，有朝一日能在音樂節目拿下1位，也想受邀到年末的典禮做更大的表演。
他們現學現賣，學習馬年吉祥話「馬上有錢」，隊長KUNHO表示：「新年能見到粉絲很開心，現在才年初，今天還有很多時間來到台灣拜訪粉絲。」他也預告接下來在韓國有演唱會，期待能在韓國見到台灣粉絲一起同樂。
