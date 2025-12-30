ALL(H)OURS收「台南小動物」 現場直呼：菜市場

韓國男團ALL(H)OURS。（圖／COME ON JKSSP提供）





將出席明（31日）《台南好Young跨年晚會》的韓國男團ALL(H)OURS，今日出席了來台記者會，一開始就先用中文和大家自我介紹，市長黃偉哲還特別送上了「菜奇鴨」，成員們也學會台語的「菜市場」，現學現賣十分有台味。

ALL(H)OURS首度來台南就參加跨年舞台，也說去年李俊昊在這邊跨年，台下有25萬人，因此覺得能站上這個舞台非常了不起，這次想要將他們的音樂帶給所有觀眾朋友。對於這次演出會不會緊張，Youmin表示：「應該說我們是興奮又期待，我們在韓國都是練習再練習， 所以很期待能上台演出！」

廣告 廣告

韓國男團ALL(H)OURS將出席明（31日）《台南好Young跨年晚會》。（圖／COME ON JKSSP提供）

韓國男團ALL(H)OURS將出席明（31日）《台南好Young跨年晚會》。（圖／COME ON JKSSP提供）

市長黃偉哲也在現場帶著大家一起品嚐美食，吃了芒果乾、鳳梨乾等果乾，以及果汁以及珍珠奶茶，成員更可愛的餵市長吃；而品嚐果汁時候，則讓市長選給他們喝，便挑了只有台南有的紅文旦柚子汁，並一起乾杯預祝明天跨年成功。

另外，黃偉哲市長還送上了帽子以及「菜奇鴨」，了解「菜奇鴨」的含義後，6位成員也秒學台語的「菜市場」，並在台上一起喊出，整個非常融入台灣。而On:N也特別提及這一次活動結束後，他們會在台南拍攝團綜，結合台南的美食、景點，讓大家可以多多期待。

Kunho更炫耀了黃偉哲市長的貼心，在今年7月就收到了黃偉哲市長寄來的芒果，成員們都吃的非常開心，因此一直期待來到台南，更提及自己非常愛西瓜，愛到可以當正餐吃的那種，也希望可以在台南找到超過西瓜的水果，



【更多東森娛樂報導】

●遭爆「沿用TWICE四面台」 AAA製作人氣炸 曬照片喊吿

●友情變質早有感！「炎亞綸談與鬼鬼關係」：感覺被排擠

●前一天才曝喜訊！知名音樂人「平安夜驟逝」享年48歲

