ALL(H)OURS許願「馬上有錢」 不怕冷用肌肉當羽絨外套

ALL(H)OURS在台南吃好吃滿超滿足。（COME ON JKSSP提供）

韓國男團ALL(H)OURS由KUNHO、MASAMI、MINJE、XAYDEN、YOUMIN、ON:N與HYUNBIN組成，日前登上台南跨年晚會舞台表演，隨後留在當地拍攝團綜，吃遍台南美食與水果，今（3日）則北上台北舉辦簽售會，行程滿檔卻依舊活力十足。

台北今天天氣不錯，但氣溫仍有點偏涼，成員MINJE和MASAMI穿短袖造型現身，MINJE比出不怕冷的手勢，直言大家都愛運動，肌肉就是最好的禦寒羽絨衣。MASAMI則老實招認其實有點冷，想要穿外套，HYUNBIN說：「等一下給你溫暖的擁抱。」隊長KUNHO笑喊「現在吧。」HYUNBIN則與MASAMI當場擁抱，HYUNBIN笑說：「真的從心裡暖起來，身體也跟著熱了。」 留在台南拍團綜期間，ALL(H)OURS分享隔天走訪西門市場、夜市與各種名店，感受到市民的親切與熱情，很多人都能認出他們，讓成員相當感動。台南水果更成為共同話題，市場裡吃到的水果與市長親自分享、招待的品項，讓大家感受到滿滿照顧。談到最愛水果，KUNHO笑說台南西瓜實在太強，另外在台南吃到韓國少見的火龍果，芒果與火龍果也成了心中候補名單。 美食部分，MINJE特別提到起司口味的地瓜球，HYUNBIN則分享對「棺材板」的第一印象，外型神似棺材，實際吃了卻好吃到很驚喜。他們還聊到台南市長黃偉哲送他們橡皮擦與貼紙，成員們也覺得十分可愛。 有過許多台灣經驗，未來MASAMI想邀全團一起放天燈，HYUNBIN想體驗過年在河濱或橋下烤肉的習俗，媒體們提醒「中秋節比較熱鬧」，他們承諾今年還會多多來台；忙內ON:N則許下邁入出道第三年的心願，希望能在音樂節目拿下一位、音源榜前位、並站上年末舞台。最後ALL(H)OURS應景學中文吉祥話「馬上有錢」，也用中文向大家送上祝福，「大家新年快樂」。

