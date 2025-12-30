ALL(H)OURS首登台南跨年「脫了」 預告吃喝拍團綜

ALL(H)OURS首次造訪台南，興奮品嘗紅文旦柚子汁等當地飲品。COME ON JKSSP提供

韓國男子團體ALL(H)OURS受邀來台出席「台南好 YOUNG 跨年晚會」，今（30日）趁著彩排前亮相記者會，7名成員先喝了果汁補體力，隊長Kunho（乾熩）更餵了台南市長黃偉哲吃鳳梨乾！黃偉哲則送上台南官方吉祥物「菜奇鴨」，7位大男孩也當場學了「菜市場」的台語。

一到台南就脫了！迫不及待陪歌迷跨年

去年才出道的ALL(H)OURS積極訪台，不過7人卻是第一次造訪台南，一抵達就感受到南台灣的好天氣，隊長Kunho分享：「我本來穿著帽T來台南，裡面還是刷毛的，一到台南就熱到脫掉了。」提起明晚的演出，ALL(H)OURS分享早已聽說台南跨年是一個很盛大的活動，去年他們的前輩俊昊便是表演嘉賓，讓他們早已為了明晚的演出做足準備，興奮地說：「想快點站上舞台表演，趕快地把我們能量十足又強烈的音樂表演給台南的觀眾看，為此練習再練習。」

隊長自認水果控！期待台南吃吃喝喝

ALL(H)OURS參與完跨年演出後，還將留在台南拍團綜。COME ON JKSSP提供

隊長Kunho更特別感謝黃偉哲市長，透露7月時曾收到市長寄給他們的芒果，讓「能把水果當飯吃」的他，對台南的水果印象深刻，還說：「我目前最愛的水果是西瓜，是能拿西瓜取代正餐的程度，希望這次在台南能吃到超越西瓜喜愛度的水果。」也歡迎粉絲推薦給他們。

他們此行除了將登上跨年舞台，還預計在台南當地吃吃喝喝拍團綜，搶先預告地說：「到時我們會po上官方YouTube頻道，再請大家多多支持。」



