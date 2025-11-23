H200傳解禁 陸企恐不買單

陸美科技戰傳出有望緩解，外媒報導，華府內部正討論對大陸開放輝達H200人工智慧晶片出口，業內人士解讀，解除出口禁令有助緩解輝達的庫存水位，但大陸企業能不能買是一回事，也未必會買單，H200雖比H20效能更好，但已是2年前的產品，未嘗不能透過第3地購入GB300或是明年的Rubin系列。

輝達的Hopper系列晶片在民國111年發表，推出H100系列，而大陸專屬的閹割版H20則與後繼的H200在隔年推出，兩者在記憶體大小、頻寬以及算力上都有極大的差異，量化後效能約差距2倍，而H20只有H100約7成效能，主要為符合美國的出口管制。

雖華府重新開放H200出口大陸，不過輝達已推出Blackwell後繼機種，並預計在明年發表最新的Rubin系列晶片，新架構晶片效能相比前代都以倍數成長。

業內人士指出，輝達目前主要客戶等的都是GB200，或者瞄準GB300以及明年的Rubin系列，而Hopper系列的效能雖不錯，但擴充性以及每瓦電力的算力有其極限，並非首選，希望把錢花在刀口上。

反觀陸，在開放H200出口後，陸企購買的意願冷淡，除了對次級品的效能不滿之外，北京也以管制等方式降低大陸企業購買意願，據輝達第3季財報顯示，今年第3季大陸地區的收入為28億美元，其中H20的銷售額僅5千萬美元。

市場人士表示，今年大陸的AI自研晶片占比將超過50％，能耗比與輝達的晶片還有極大差距，但可以量取勝，加上H200的效能差距不明顯，政治正確的表態，即使華府開放後，陸企也未必會買單，甚至可以透過第3地進口被管制的最新晶片。