H200先付清不能退？輝達：絕不要求先付款

▲輝達向中國出口H200晶片解禁，市場傳言四起。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 輝達針對「H200晶片要求中國客戶全額預付」的傳聞出面澄清。根據路透報導，輝達一名發言人13日表示，公司並未要求客戶在下單H200時就先把全額款項付清，並強調「絕不會要求客戶為尚未收到的產品付款」。

輝達主要是回應路透1月8日引述兩名知情人士的說法，當時報導指出，輝達對中國客戶的H200訂單提出較嚴格條件，包括必須全額預先付款、下單後不得取消或退款、也不能更改晶片配置，背後原因與北京是否批准相關出貨仍存在不確定性有關。

路透報導也提到，知情人士稱輝達過去在部分對中客戶的標準合約條款中，確實有預付款的安排，但有時會允許先付訂金，不一定要一次付清。不過，針對H200這類敏感度更高的產品，因審批結果未明，外界才會解讀輝達在實務執行上變得更「硬」。

若真採取全額預付結構，市場認為等於把不確定性下的財務風險轉嫁給客戶，在尚未確認能否順利進口、以及後續能否如期部署的情況下，客戶就得先把資金押下去。不過如今，輝達出面否認「未交貨先收全款」的做法。

