H200出口中國「25%分潤金」誰出？ 童子賢：不會是台灣買單啦！

和碩聯合科技董事長童子賢。 圖：孫家銘／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普8日宣布，在符合國安條件下，允許輝達（NVIDIA）能把旗下 H200 晶片出口至中國，但條件是「美國政府將對每顆晶片利潤抽成 25%」。其中有外媒報導，25%費用將由台灣供應鏈買單，引發各界關注。對此，和碩董事長童子賢昨（10）日表示，資金往來多屬「代收代付」，實際成本最終由品牌業者承擔，「不會叫台灣出啦！」

先前《路透社》引述一名白宮官員報導，川普所謂的「美國將取得 25% 分潤」，將以關稅形式實際徵收，未來 H200 在台灣製造後運往美國時，必須先進入美國繳交 25% 的進口稅，由商務部工業安全局（BIS）進行國安審查後，才能進一步出口給中國客戶。

廣告 廣告

童子賢昨日受訪表示，台灣代工廠在國際供應鏈中並非產品所有者，資金往來多屬於「代收代付」情況，實際成本最終是由「品牌業者」承擔，所以不會由台灣買單，代收代付本質是資金服務，不代表台廠需負擔出口的最終成本。

他接續說明，產品只要離開系統廠或半導體工廠，其所有權就完全回到「品牌業者」手中，而台灣代工廠若因交易流程先行墊付費用，之後都會依帳務程序收回，並不會轉化自身額外負擔。童子賢也舉例，代工廠協助品牌出貨到中國或馬來西亞時，因涉及出口會由台灣端開立帳單，不過本質還是代收代付，屬於正常正常國際帳務流程，「所以不會由台灣買單啦！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

再轟馬英九「賣台」非常惡劣！劉寶傑重申兩岸絕對不能定調是內政

陳玉珍提「助理費除罪化」根本超譯！他精闢翻譯：立委千萬年薪法案