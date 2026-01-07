H200晶片何時售陸？黃仁勳曝需求強勁 與華府談最後細節

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳昨（6日）在美國消費性電子展（CES 2026）展會期間對外宣布，該公司已重新啟動H200 人工智慧（AI）晶片模組供應鏈，並表示大陸客戶對此款晶片的需求極為強勁，現正與華府敲定最後細節，完成後即可向大陸市場發貨。不過他拒絕透露具體的出貨日期或產量目標。

輝達執行長黃仁勳在美國消費性電子展展示自家產品。（圖／路透社）

綜合外媒報導，黃仁勳在拉斯維加斯舉行的CES2026展會問答環節中被問及H200產品在大陸市場的競爭力。他透露，輝達已重新「激活」供應鏈，H200系統現已開始生產階段，「H200目前在中國市場上具有競爭力，但這種競爭力不會永遠持續下去」。他不認為北京政府會正式對外宣布允許陸企進口輝達的H200晶片，「這只會體現在採購訂單上。如果訂單出現，那就代表他們能夠下單」。

黃仁勳指出，要維持在大陸市場的競爭力，輝達需要「及時」推出包括Blackwell和Rubin架構晶片在內的其他產品。他同時強調，若美國政府希望美國科技維持全球競爭力，相關出口管制政策也需要與時俱進。

據此前報導，在技術規格上，H200雖然與H20同樣採用上一代Hopper架構，落後於目前的Blackwell架構，但其總計算性能將達到H20的6倍以上。該晶片配備141GB的HBM3e顯存，內存頻寬高達4.8TB/s，相較前代H100有顯著性能提升。

輝達已重啟 H200 AI晶片模組 供應鏈。（資料照／美聯社）

在定價策略上，8晶片H200模組預計售價約150萬人民幣（約675萬元新台幣），較此前8晶片H20模組的120萬人民幣（約540萬元新台幣）略有上調。這一定價使H200成為性能與價格間的折中選擇。

美國總統川普（Donald Trump）去年推翻長期以來禁止向大陸出口先進AI晶片的政策，明確表態允許輝達向大陸銷售H200晶片。H200被視為大陸企業目前可取得的高階AI晶片選項之一。輝達財務長科萊特·克雷斯（Colette Kress）日前在接受摩根大通分析師訪問時指出，美國政府正「全力加速」處理H200晶片出口至大陸的相關許可申請程序，但目前仍無法確定最終核准的時間表。

另有市場消息指出，輝達已通知大陸客戶，計劃於2026年2月中旬開始交付H200晶片，預計首批發貨總量為5000至10000套模組，相當於約4萬至8萬顆H200晶片，模組單價140萬人民幣（約630萬元新台幣）。

