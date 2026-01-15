H200晶片傳「不准進入中國」 謝金河：輝達未來面臨市場重新評價

晶片龍頭輝達（NVIDIA）公司。 圖：翻攝自 Eyisha Zyer Ｘ帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 美國政府本週正式批准AI（人工智慧）晶片巨擎輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國，但路透社報導引述多名知情人士說法指稱，中國海關主管機關近日已指示第一線關員，不允許H200晶片進入中國；中國政府官員也召集國內科技企業開會明確要求，除非「必要情況」，否則不得採購該款晶片。相關措辭被形容相當嚴厲，實質效果近似暫時性禁令。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書以「中國正使盡全力圍堵輝達」為題發文寫道：「中國AI追上美國，輝達的未來也面臨市場重新評價！」

謝金河提到：「去年底，黃仁勳使盡全力說服川普對H200晶片出貨給中國解除禁令，但這幾天北京傳出禁止中國企業使用H200，這也使得黃仁勳撥動的如意算盤失算，輝達的股價在去年10月29日創下212.19美元，市值高達5.156兆後，逐漸後退，而且很可能被Google超車。中國吃了秤鉈鐵了心，決意不再使用輝達高階晶片，讓黃仁勳的中國夢面臨考驗！一直以來，我對黃仁勳來台穿皮衣，到中國換唐莊，充滿研究的興趣，也看出黃仁勳心中有中國夢。不過，中國似乎不領情！」

謝金河指出：「為了能達到晶片自主的目標，北京師法美國資本市場籌資壯大產業的模式，從寒武紀，摩爾線程，沐曦科技，到最近壁仞科技在香港掛牌，眾多的中國AI企業在A股及香港上市，而且成為資金瘋狂追逐的目標，市值拉高，也厚植企業實力。像寒武紀從46.59漲到1595.88人民幣，市值達6000億人民幣。摩爾線程的張建中跟在黃仁勳身邊十幾年，這次把輝達的技術完全落實在中國。沐曦的陳維良也在AMD很長時間，如今都回來為中國國產AI晶片使力。」

謝金河續指：「這幾個月，中國全力在AI應用使力，智譜在香港上市，股價第一天就258港元，豪威，志易也到香港掛牌，接下來是百度分拆百度崑崙芯，阿里巴巴的千問逐漸發揮威力，股價正在翻轉中。輝達的股價暫時停下腳步，接下來黃仁勳要回到初心：像是23年在台大畢業典禮上致辭：要跑快一點！讓對手追不上！當他回首中國市場很大，中國AI追上美國，輝達的未來也面臨市場重新評價！」

