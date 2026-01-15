H200晶片出售中國 引發加速北京軍事現代化憂慮

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國國會議員與前官員，今天質疑美國總統川普允許輝達（Nvidia）出售其第二強大人工智慧（AI）晶片予中國的決定，認為此舉將削弱美國優勢，恐會加速北京的軍事現代化。

路透社報導，儘管華府對中強硬派深表憂慮，川普政府昨天正式放行輝達H200晶片銷往中國，相關規定也開始生效，預料將加速H200的出貨。」

美國前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）在國會聽證會表示，政府在AI政策上「走錯方向」，批准晶片出口將損及美國在AI競賽中的勝面。

博明指出，出售H200予中國將「大幅推動北京軍事現代化，強化其從核武、網路戰、自主無人機、生物戰，到情報與滲透各方面能力」。他補充說，「國會必須設立防護機制，避免這種錯誤重演。」

部分共和黨籍國會議員也呼應博明的關切，但未明顯指責此一政策的改變。

共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）說：「他們竊取那麼多美國智慧財產權，我們又沒義務要賣晶片給他們」，但麥考爾並未直接提及H200。

由於國安疑慮，拜登（Joe Biden）政府先前曾禁止這類高階AI晶片銷往中國。

輝達發言人表示：「美國應完全支持本國產業參與經過核批的商業競爭，此舉有助民眾獲得真正就業機會。」

由白宮AI沙皇塞克斯（David Sacks）領導的川普政府認為，出口先進AI晶片到中國，可抑制競爭對手－像是被重點制裁的華為，努力追趕輝達與超微（AMD）在晶片設計上的領先。

博明則批評這種看法根本「不切實際」。

目前尚不知將有多少晶片銷往中國。路透今天稍早報導，中國海關近日通知相關人員，不得進口輝達H200晶片。

根據昨天發布的新規，所有出口中國晶片，必須先經過第三方檢測機構審核其AI技術水準。此外，中國所獲總數量，不得超過售予美國客戶銷量的5成。

輝達在出口前須證明美國本土有足夠H200庫存，中國買家則須證明採取「充分安全措施」，且不得將這些晶片用於軍事用途。

這場聽證會主席，共和黨籍眾議員馬斯特（Brian Mast）對部分保護措施給予肯定，他稱法規中「了解你的客戶」條款「意義重大」。

相較之下，前民主黨籍總統拜登任內的首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）指出，這些規定將為負責出口管制的商務部帶來可觀的新工作量，且需仰賴中國買家如實告知其下游客戶。

民主黨議員對川普政策的轉變，批評更加直接。眾議員阿莫（Gabe Amo）說：「川普簡直像把我們在戰場上的位置拱手報知對方」。他質疑，「我們為什麼要放棄自己的優勢？」

白宮與負責出口管制的美國商務部，還有中國駐美大使館、輝達，均未立即對此回應。（編譯：屈享平）1150115