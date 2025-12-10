H200晶片如落入解放軍 美前國安官員：對台灣是威脅

美國總統川普幫輝達開綠燈，將允許H200晶片出口中國。拜登任內的國安官員警告，如果中國把輝達的H200晶片 運用到軍事系統，對台灣的安全將是一大威脅。而且H200晶片銷到大陸，將讓美國的晶片運算優勢，從領先中國50倍，縮小到只剩1.2倍。

美國總統川普同意輝達向中國出口高階晶片H200，但官員警告這恐對台灣的安全造成威脅。（示意圖／達志影像shutterstock）

美國總統川普允許輝達H200晶片出口中國的決策引發國安疑慮，專家警告此舉可能威脅台灣安全。美國前國防部官員指出，中國軍方計劃於2027年前具備入侵台灣能力，而人工智慧整合是其重要策略。專家認為，開放H200出口將使美國晶片運算優勢從領先中國50倍驟降至僅1.2倍，同時可能使中國獲得原本無法擁有的先進AI算力，進一步強化其商業及軍事AI能力。

H200晶片雖是輝達上一代產品中的最佳晶片，效能不如最新的Blackwell系列，但其性能仍然十分強大，是目前中國能取得最佳晶片的6倍。華為預計要到2028年才能推出性能達到H200等級的晶片。美國智庫進步研究院指出，中國的製造瓶頸讓其在2026年產能只能達到美國的1%到2%，因此開放H200出口到中國，將讓中國獲得原本根本不會擁有的先進AI算力。

前美國國防部發展和新興能力副助理部長霍洛維茲表示，中國軍方正試圖準備在2027年以前具備入侵台灣的能力，並且把人工智慧整合到軍事系統裡，視為達成這個目標的重要一環。他強調，川普政府的這個決定短期會強化中國的商業AI能力，也會強化他們把AI整合到軍事用途的能力，如果認為未來幾年爆發衝突的機會升高，這件事就顯得非常危險。

學者認為，川普政府在晶片出口管制的單方面讓步，可能讓中國繼續靠著對次級產品說不的策略，對輝達施壓，以更快取得更先進的Blackwell晶片。前白宮國安會中國副資深主任杜如松表示，美國企業因為太渴望把晶片賣給中國，所以決定提高產品等級，提供更好的晶片。

回過頭來看，中國這步棋似乎奏效，他們從原本性能不那麼好的晶片，現在可以取得第二好的晶片，靠的只是說不的力量。他認為中國會繼續對輝達施壓，因為他們想從輝達得到更好的產品，他們知道更強的晶片已經推出。杜如松進一步指出，晶片出口管制不單單只是國安問題，運算能力決定誰走在科技變革的前端，這遠遠超過中國飛彈裡有美國晶片這層級的問題，而是決定誰主宰下一輪科技革命。

