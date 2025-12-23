H200晶片獲准銷往中國 路透：輝達擬明年二月中旬開始供貨

美國總統川普於美國時間 8 日在社群媒體上宣布，美國在國家安全得到保障的前提下，即將允許輝達向中國及其他地區客戶出口 H200 產品。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 根據《路透社》引述三位知情人士，輝達已告知中國客戶，計劃在二月中旬的農曆新年假期前，開始向中國發貨其 H200 AI 晶片。首批出貨量預計有 5,000～10,000 個晶片模組，相當於約 40,000～80,000 個晶片。

其中一位消息人士稱，輝達也已告知中國客戶，計劃增加新的晶片產能，並於 2026 年第二季開始接單。但目前仍有很大的不確定性，因北京方面尚未批准任何 H200 採購，時間表可能會依中國政府的決策而改變。該消息人士拒透露姓名，因討論的內容屬於不公開。

輝達在回應《路透社》的聲明中表示：「我們一直在持續管理我們的供應鏈。向中國授權客戶銷售 H200 顯示卡，不會影響我們向美國客戶供貨的能力」；而中國工業和信息化部尚未對此置評。

此次計劃中的發貨，將呼應美國總統川普本月表示，華府將允許此類銷售，但需收取 25% 的費用後，H200 晶片才能出貨給中國。《路透社》上周的報導稱，川普政府已啟動對向中國銷售 H200 晶片的許可申請進行跨部門審查，兌現了他允許此類銷售的承諾。拜登政府曾以國家安全為由禁止向中國出售先進的人工智慧晶片。

儘管輝達上一代 Hopper 系列晶片中的 H200 已被該公司新一代的「Blackwell」晶片取代，但它在人工智慧領域仍然被廣泛使用。輝達已將生產重心轉移到 Blackwell 和即將推出的 Rubin 系列晶片上，導致 H200 的供應短缺。

就在川普做出這項決定之際，中國也正在大力發展其自身 AI 晶片產業。目前，中國本土企業尚未能達到 H200 的性能水平，引發了當地擔憂：允許進口晶片可能會阻礙國內研發進程。先前，《路透社》本月報導，中國官員本月初召開緊急會議，討論是否允許進口。其中一項提議為要求每一筆 H200 的進口訂單，須綁定一定比例的國產晶片。

對阿里巴巴集團（9988.HK）等中國科技巨頭而言，已表示有興趣購買 H200 晶片，潛在的出貨量將使該公司能夠獲得比 H20 性能大約六倍的處理器，H20 是輝達為中國設計的降級款晶片。

