H200晶片輸中抽25%台灣買單？陸行之這麼看

▲輝達向中國出口H200晶片解禁，其中，美國政府將從中抽取25%的利潤，而業界也擔憂這25%的抽成，將會由台積電買單。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普同意輝達向中國出口H200晶片，其中，美國政府將從中抽取25%的利潤，而業界也不免擔憂，這25%的抽成，將會轉嫁台積電頭上來買單。對此，知名半導體分析師陸行之認為，主要會由輝達另外付購買價格的25%給美國政府作為出口關鍵產品抽成稅，而非台灣付費。

華爾街日報指出，H200將由台積電生產再運往美國進行國安審查，美國政府屆時將徵收25%進口關稅，以避免造成出口關稅的疑慮。

廣告 廣告

對此，陸行之今日在臉書上發文分析，川普授權輝達向中國的「核准客戶」出售其H200晶片，條件是收益分成，這項授權的條件是美國政府將從這些銷售收入中獲得25%的分潤，陸行之也強調，主要輝達將另外付購買價格的25%給美國政府作為出口關鍵產品抽成稅。

他指出，晶片將從台灣的製造地點運往美國，由美國商務部工業與安全局進行檢查以進行安全審查，然後再運送給中國的客戶。

陸行之並強調，川普表示，英特爾和AMD（超微）等其他美國晶片製造商也將適用相同的政策。

華爾街日報報導，專家指出，H200複雜的供應鏈運輸程序與非一般的國安審查，凸顯美方這項極少見的安排。美國政府將獲得銷售額25%的收入，但面對法律限制，H200輸中仍得避免涉及出口稅。

支持對中晶片輸出管制的麥蓋爾與其他分析師都認為，大規模向中國輸出H200晶片可能削弱美國AI運算力的優勢，但包括AI沙皇塞克斯（David Sacks）等官員與輝達執行長黃仁勳都強調，全球都低估中國晶片業能力已快速提升，輝達必須在中國市場與華為等公司競爭。

陸行之表示，川普稱此舉目的「保護國家安全，創造美國就業機會，並保持美國在AI領域的領先地位」。而H200晶片的功能比先前為遵守美國限制而客製化的H20晶片更強大，但仍不如輝達最先進的Blackwell或Vera Rubin系列晶片。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

輝達H200晶片銷中「抽25%」由台灣買單？財長：需進一步確認

輝達H200銷中國需「抽25％」！恐由台灣買單？台積電不評論

川普剛開放、北京喊卡？傳中國擬限購輝達H200 AI晶片戰火升溫