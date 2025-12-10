H200晶片輸中25%利潤台灣出？法人：不合理

▲川普政府解禁輝達向中國出口H200晶片，外媒指美國要求的25%分潤將由台灣廠商來支付。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 川普政府解禁輝達向中國出口H200晶片，但要求每一筆交易需抽成25%分潤，有外媒指出，美國要求的25%分潤將由台灣廠商來支付。法人表示，消息很不合理，輝達其實是消庫存，對輝達是正面消息，但台積電現階段產能不足，可能不會生產H200晶片，因此消息可行性根本不高。

凱基證券今（10）日舉辦「凱基鑫觀點2026投資展望」記者會，凱基投顧董事長朱晏民在會後接受媒體訪問時指出，對輝達而言，因H200晶片是兩個世代以前的東西，輝達現在都在做GB伺服器，因此輝達其實就是消庫存，對輝達是正面的，「因為他有很多庫存可以銷」。

廣告 廣告

但對台積電來說，朱晏民直言，不會再生產H200晶片，現在台積電產能不足，一定是生產最先進晶片，因此，老實說對台積電並沒有什麼影響，台積電也不會再把GB系列產能轉回生產H200，「大家都在搶產能」。

因此，25%的利潤台灣買單的消息，他認為是莫名其妙，「那是輝達的庫存你要怎麼課」，且台灣半導體是做完伺服器，再運往美國，要如何課徵關稅，可行性並不高。

朱晏民認為，對美國總統川普來說，解禁似乎是一個宣示效果，其實川普早在一開始就不應該禁止出口中國，禁了之後就是扶持華為發展，「因為中國人買不到，他只好去買華為」，而華為原先晶片效能就與輝達有極大的落差，「沒有人要買」，如果輝達那時能繼續賣晶片給中國，華為也根本扶持不起來，然而，輝達被禁售，中國人不得已買華為，華為有客戶，當然能夠茁壯。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

AI就像香檳氣泡！凱基投顧董座看台股呈多頭 2026年上看33000點

看好AI支撐獲利成長 凱基投顧：台股多頭延續到2026年

搶攻聖誕行情！凱基證券祭優惠 新戶手續費最高可抵4800元