H200晶片需求強 分析師：為輝達重返中國試水溫

輝達執行長黃仁勳指出，中國對輝達H200需求強勁，正與美國政府討論出口細節。專家分析，H200為輝達重返中國市場試水溫，若訂單表現強勁，且經政府批准，有望為其他高階產品銷往中國鋪路。

黃仁勳6日指出，中國對輝達H200晶片需求「非常高」，供應鏈已全面啟動以因應需求，也正與美國政府討論出口許可的最後細節；至於Blackwell、Rubin等架構晶片，現在並非合適時機，未來將再視美國規範與適當機會銷往中國。

證券分析師翁偉捷指出，美中科技管制出現緩和跡象，特別是美國政府只要審核晶片、業者上繳銷售分潤即可出口中國。對輝達而言，先用H200試水溫，只要晶片能成功銷往中國並且持續供貨，就能確保不會失去中國市場，並有望進一步銷售其他高階產品，他說：『(原音)我覺得晶片本身並不是一個重點，而是在於說有沒有辦法在未來順利經營中國市場。H200變成是敲門磚的概念，目前看起來，輝達晶片在推出的過程當中也會有一些更新疊代的狀況。只要H200可以銷往中國大陸，只要符合美國的政府規範下，我的產品就能夠銷往中國大陸，我就不會失去中國大陸的市場。』

針對美中AI科技競逐，他分析，在AI模型發展上，中國DeepSeek、通義千問等模型已經逐步追趕ChatGPT、Gemini美系生成式AI。不過，受限於晶片等關鍵硬體管制，中國國產晶片仍難趕上美國。

但翁偉捷說，雖然目前中國晶片仍落後美製晶片，在美國科技管制下，反而加速中國自主研發進程。在晶片競賽上，美國能否維持領先優勢，仍有待後續觀察。

H200屬於Hopper架構，為輝達目前Blackwell架構晶片的前一代產品。輝達近日發表最新Vera Rubin平台，並進入量產階段，將在今年下半年開始出貨。(編輯：許嘉芫)