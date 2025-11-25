H200有望放行？ 美商務部長：輝達先進AI晶片輸中待川普評估

美國商務部長盧特尼克稱美國總統川普正聽取多方顧問意見評估。(AP)

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick ）指出，美國總統川普正聽取多方顧問意見，評估是否允許輝達出售先進人工智慧（AI）至中國。外界認為，若美國允許銷往中國，將是輝達的一大勝利。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick ）於當地時間24日接受彭博訪問時指出，美國總統川普正聽取多方顧問意見，評估是否允許輝達出售先進人工智慧（AI）至中國。他強調，「川普最了解中國國家主席習近平」，因此此事最終將由川普決定。

彭博上週透露，美國內部已就是否允許將輝達H200 AI晶片銷往中國展開初步討論。盧特尼克（Howard Lutnick ）表示，「這類決定最終都會交給川普，由他來裁定我們是否推進此事」。他也坦承，美國在推動經濟成長與維護國家安全之間確實存在緊張，美國必須在兩種選項中做出選擇，一是「允許中國購買部分晶片，使其持續依賴美國的技術組合」，另一種則是表明美國不會出口最先進晶片。

若美國最終開放出口H200，將象徵川普大幅放寬旨在限制中國人工智慧（AI）發展的相關管制。H200於兩年前推出，比H100配置更多高頻寬記憶體（HBM），資料處理速度更快，效能約為中國市場限定版H20晶片的兩倍，這兩款AI處理器都是基於上一代的Hopper技術，而非當前頂規的Blackwell設計。輝達執行長黃仁勳與川普關係密切，希望向中國銷售產品，若美國允許開放出售至中國，將是他的一大勝利。





