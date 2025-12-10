H200賣至中國25%稅台灣買單？財長：情況得進一步確認

美國總統川普近日拍板，允許輝達H200晶片出口中國，但須繳交25%費用給美國政府，傳出川普要求，這筆費用須由台灣出口廠商支付。財政部長莊翠雲今天(10日)在立法院財政委員會答復立委質詢時表示，目前僅止於媒體報導，事實整體情況如何，仍需要進一步確認。

川普8日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中25%營收將支付給美國。有白宮官員透露，這筆25%抽成費用，將以進口稅形式，向晶片生產地台灣徵收。美媒指出，這是川普政府為了規避法律禁止課徵出口稅而找出的替代辦法。

對於此消息，立委也很關注。國民黨立委賴士葆質詢財政部長莊翠雲，此舉台灣政府可以接受嗎？因為等於被剝二層皮，且輝達賣晶片到中國，卻要台灣繳稅，這是什麼道理？

莊翠雲答復表示，目前僅是媒體報導，還要進一步確認，要怎麼買單也要進一步了解，事實情況如何都要進一步確認。