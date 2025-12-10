H200銷中傳先繳25%？童子賢：代收代付、非台灣買單

（中央社記者江明晏台北10日電）美國總統川普允許輝達向中國出口H200晶片，傳出25%費用將由台灣供應鏈買單，和碩董事長童子賢今天表示，「不會叫台灣出啦」，代工廠非產品最終所有者，出口產生的費用性質應為「代收代付」的概念。

川普宣布允許輝達向中國出口H200晶片，其中25%營收將上繳美國。白宮官員表示，這筆費用可能在輝達晶片於台灣生產輸往美國時，以進口稅形式徵收；部分媒體解讀為「台灣要買單」。

童子賢今天出席「今周刊2026經濟展望論壇」，對於「台灣買單」的傳聞，他受訪表示，代工廠非產品最終所有者，出口產生的費用性質應為「代收代付」概念，「不會叫台灣出啦」，大概是先行墊付後向品牌客戶收回，並計入BOM(Bill of Materials，意指物料清單）成本，不是由代工廠自行吸收，只是做資金的服務。

針對記憶體短缺現象，他表示，記憶體短缺利弊並存，所謂「和緩」往往伴隨價格下跌，對廠商未必有利，資訊產業已習於快速且具季節性的變化，台灣產業已形成良好應對體質，載板、被動元件、記憶體、晶片等零組件輪流漲跌是常態，部分屬季節性，部分需約兩年調整，因此不必太擔心。

他說，記憶體雖為手機、電腦等關鍵零組件，但終端定價受CPU、GPU、硬碟機等多項成本共同影響，單一零組件的波動，未必會被直接且完全轉嫁至售價。

他形容，零組件短缺為happy problem（快樂的問題），意指需求強勁、廠商有利可圖；相較之下，供應過剩（over supply）才是sad problem（悲傷的問題），會造成庫存壓力、情勢更糟。

部分研究機構下修消費電子出貨預估值，他認為，台灣近期經濟「太熱」，適度「冷卻一下」並非壞事；對於輝達（NVIDIA）可能調整AI伺服器供應鏈策略，他認為，這屬於大趨勢，人人皆有參與機會，確保台灣整體留在「領先群」，只要台灣維持領先，身在其中的企業自然受益。

童子賢也說，台灣出口金額數字亮眼，截至11月創新高，今年進出口貿易金額有望和南韓拉近，顯示基本面穩健。（編輯：張良知）1141210