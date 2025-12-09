H200銷中先繳25%營收台灣買單？專家：供應鏈效率降

（中央社記者張建中新竹9日電）美國總統川普宣布允許輝達向中國出口H200晶片，其中25%營收將上繳美國。白宮官員表示，這筆費用可能在輝達晶片於台灣生產後輸往美國時，以進口稅形式徵收。長期研究地緣政治的半導體業專家說，這恐使得供應鏈行政效率降低。

路透社報導，川普表示，美國將在符合國家安全條件下，允許輝達（NVIDIA）向中國及其他國家經批准的客戶出口H200產品，其中25%營收將支付給美國，支持美國就業、強化美國製造。白宮官員透露，將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收。

專家說，在台灣生產的輝達H200先送往美國進行安全審查，之後才能出口中國，美國政府將可充分掌握輝達H200的採購資訊，防堵H200走私中國的問題。

專家表示，美國政府的措施不是只針對輝達，而是劍指輝達H200供應鏈。因台灣生產的輝達H200無法直接運往中國，須先送往美國審查後才能出口中國，勢必會使得供應鏈行政效率降低，採購與交貨時間拉長，對供應鏈添增困擾。

至於上繳美國政府的25%費用實際是由誰支付，專家說，台積電具有高度轉嫁能力，不排除可能由後段封測廠與輝達協商分擔。

專家表示，美國政府以台灣輸往美國時進口稅形式徵收費用，同時可以迫使H200供應商加速在美國生產。觀察川普過去關稅課徵措施不斷調整，對於輝達H200分潤的作法未來也可能改變。（編輯：張良知）1141209