H2O Hotel歲末感恩串聯公益與節慶體驗 點亮冬日溫暖時光

▲冬日最暖飯店！H2O Hotel以公益、派對與年菜陪你迎新年。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】歲末年終之際，H2O Hotel以「感恩、共享、團聚」為核心精神，推出一系列結合公益關懷與節慶饗宴的暖心企劃，從公益共享餐桌、住房回饋專案，到跨年派對與年菜外帶服務，陪伴旅客與家庭迎接溫馨年末與嶄新新年。

▲感恩有您、暖心同行，H2O Hotel年末公益活動照亮每個家庭。

長期投入社會公益的H2O Hotel，今年持續以實際行動回饋社會，除多年來固定贊助癌症希望基金會住房支持病友與醫護團體外，也舉辦第二屆「H2O公益午宴 冬至送暖 點亮聖誕」活動，攜手社會局邀請30位經濟弱勢家庭成員齊聚Ripple西餐廳共享佳餚，透過餐桌傳遞陪伴與支持，讓節慶不再有缺席者。

廣告 廣告

在住房專案方面，H2O Hotel推出「歲末感恩 心路同行」公益住房企劃，自8月起與心路基金會合作，入住指定專案即可獲得由心路庇護工廠青年親手製作的香氛療癒公益禮盒，讓旅客在旅行之餘，也能支持身障青年穩定就業，延續善的循環。

節慶氛圍同樣延伸至跨年夜，H2O Hotel於12月31日於頂樓Pool Bar打造「紅磨坊跨年夜」主題派對，以法式紅磨坊風格營造奢華歡樂場景，結合Live Band演出、精緻自助美饌與酒水暢飲，陪伴賓客熱鬧倒數，迎接2026年的到來。

迎接農曆新年，H2O Hotel同步推出「御駿迎春開運年菜外帶」服務，集結多道經典功夫菜與創意年味料理，讓民眾在家也能輕鬆享受五星級圍爐饗宴，即日起開放預訂，數量有限。

H2O Hotel表示，希望透過入住體驗、公益行動與節慶美食，成為民眾年末團聚時光中最溫暖、最值得回憶的夥伴，讓感恩與分享在節慶中持續發酵。（圖╱H2O Hotel提供）