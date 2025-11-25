H3N2來襲 流感高峰在春節前後
台灣今年流感疫情11月雖趨緩，上周類流感門急診較前一周下降10.1％，但疾管署研判明年1、2月將再迎來新一波高峰，且可能一路延續至農曆春節。疾管署長羅一鈞指出，此波台灣與日本主要流行的病毒型別皆為較少見的H3N2，感染後仍有機會引發肺炎、腦炎等重症，不可掉以輕心，並提醒，有出國規畫者更要及早完成接種。
疾管署統計，上周類流感門急診就診計8萬5425人次，較前一周下降10.1％，以A型H3N2為多，並新增25例重症及12例死亡。重症病例以65歲以上長者、慢性病史者為多，94％未接種本季疫苗。疾管署預估，疫情12月中下旬將再升溫，於春節前後達高峰。流感疫苗只剩55.4萬劑，使用率達91.7％，創歷年新高，全國最快年底就會用罄。
羅一鈞說，考量疫苗接種情形踴躍，加上目前長者接種率僅47.6％，未達55％目標，仍有30多萬人缺口，疾管署將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月20日當周可到貨配送，是今年度最後一批公費疫苗，鼓勵民眾把握機會接種。另受日本流感影響，國內自費疫苗需求大增，自費市場各廠商仍有將近30萬劑庫存可採購。
羅一鈞表示，今年入秋後國內檢出的流行病毒株以H3N2為主，較以往流行季少見，也因此更需留意重症風險。雖然明年初病例數恐因天候再度增加，但在今年高接種率的保護下，整體狀況預料不會重回年初單周超過19萬人次就醫的嚴峻情形。
為因應潛在高峰，疾管署已提前啟動春節醫療量能應變計畫，盼減少急診壅塞和住院不足問題。他再次呼籲幼兒、學童等公費接種對象盡速完成接種，國外研究顯示，流感疫苗預防住院的保護力可達7成以上，對降低併發症相當有效。
