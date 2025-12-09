H3N2猛攻高齡族群！流感死亡再增15例 疾管署火速加買15萬劑疫苗補缺口

H3N2單週釀15死，疾管署急購15萬劑疫苗補缺口，籲民眾儘速接種。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 流感疫情持續延燒，本季H3N2病毒對高齡族群威脅極大，上週也近增15例重症死亡個案。為避免疫苗短缺影響防疫，疾管署緊急宣布增購15萬劑公費流感疫苗，預計12月下旬配送。由於年末聚餐頻繁恐加速病毒傳播，且接種後需2週才產生保護力，呼籲符合資格民眾儘速預約施打。

依據疾管署監測資料顯示，第49週(11/30-12/6)類流感門急診就診雖降至8萬5213人次，但重症與死亡數據卻相當驚人。疾管署指出，近7日新增21例流感併發重症，其中高達18例為H3N2；新增15例死亡個案中，也有12例是感染H3N2病毒。統計本流感季累計已達370例重症及66例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占64%最多，且這些重症患者中有92%未接種本季流感疫苗。實驗室監測數據也證實，目前社區流行病毒以A型H3N2為主，其次才是B型及A型H1N1。

針對疫苗供需狀況，疾管署表示，截至今(114)年12月8日，公費流感疫苗接種數約641萬人次，民眾接種情形踴躍。為了持續提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群的接種率，並減少重症死亡風險，疾管署決定增購15萬劑公費流感疫苗，目前已完成採購13.1萬劑，若作業程序順利，預計12月下旬就能到貨配送。此外，自11月12日起也新增提供Novavax疫苗，12歲以上民眾可擇莫德納或Novavax任一廠牌接種。

國際疫情方面，疾管署說明，全球流感活動度上升，主要流行型別同樣為A型H3N2。鄰近的中國疫情呈上升趨勢，日本、韓國雖處高點但近1週略降，東南亞如泰國、越南則自9月中後進入活躍期。至於新冠疫情，國內目前處低點波動，第49週新冠門急診就診計1102人次，近7日新增2例本土重症。疾管署進一步強調，新冠重症病例同樣以65歲以上長者及具慢性病史者為主，且95%未接種本季疫苗，顯示疫苗保護力隨時間遞減後，長者仍面臨極大威脅。

面對冬季氣溫劇烈變化，疾管署呼籲，民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應儘速就醫治療。目前全台約有4400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署網站「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」或1922防疫諮詢專線查詢，並電洽院所預約，以確保能施打到疫苗。

