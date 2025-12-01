「H3N2變異多」打流感疫苗仍中鏢？ 疾管署：可防重症「30多萬高危族群未打」

近期台灣流感疫情雖處於低點，但衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，隨著天氣變冷，預估下一波疫情將於跨年後再度升溫，並於農曆春節前後達到高峰。目前可能造成突破性感染的A型H3N2病毒「K分支」在台灣檢出率已近9成，民眾應盡速接種疫苗，以降低重症及死亡風險。

造成突破性感染的A型H3N2病毒「K分支」在台灣檢出率已近9成。

曾淑慧指出，台灣秋季流感疫情已在11月初脫離流行期，今年流感疫苗接種意願明顯提升，截至11月27日，公費疫苗接種已達622萬人次，創下歷年新高。65歲以上長者接種率約47%，但距離55%的目標仍有30多萬人的差距。

根據疾管署監測資料，台灣自今年7月首次檢出A型H3N2病毒「K分支」，該病毒在國內H3N2序列中的占比呈快速上升趨勢：7月為30.8%、8月65.7%、9月88.6%、10月87.7%，預估11月也約占9成，顯示其具有相當的流行潛力。

曾淑慧解釋，A型H3N2病毒「K分支」具有多處基因變異，與2025至2026年北半球所使用的H3N2疫苗株在抗原性上存在較大差異，病毒株與疫苗株的基因序列相似度偏低，可能導致本季突破性感染情形增加。

歐洲疾病預防控制中心評估，A型H3N2病毒「K分支」對一般民眾的整體風險為「中度」；對65歲以上長者、慢性疾病患者、孕婦、免疫功能低下者及長照機構住民等高風險族群，健康風險則提升為「高度」。

曾淑慧說明，今年使用的H3N2疫苗株雖在「預防感染」方面的保護力可能受到影響，但在「降低重症與住院風險」上仍具明顯效益。

曾淑慧表示，根據東亞及歐洲多國的監測資料，目前尚未觀察到感染A型H3N2病毒「K分支」者的重症或死亡比例有上升趨勢。不過，隨著疫情規模擴大，流感併發重症個案數勢必同步增加。目前國際研究顯示，今年使用的H3N2疫苗株雖在「預防感染」方面的保護力可能受到影響，但在「降低重症與住院風險」上仍具明顯效益。

「打疫苗還是有用」，曾淑慧強調，盡速完成流感疫苗接種仍是降低風險、預防重症發生、維持醫療量能的關鍵防護措施。她呼籲尚未接種的公費對象，特別是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，應盡速接種提升保護力，並降低感染後發生重症與死亡的風險。

值得注意的是，日本流感疫情已爆發，專家分析與多數民眾對今年主要流行病毒株A型H3N2變異株「K分支」缺乏免疫力有關。目前日本主流H3N2 K分支檢出率高達92.3%，而歐洲K分支已占H3N2病毒序列近半數，顯示此變異株已成為全球流感主要流行病毒株。

