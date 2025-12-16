H3N2變異「K分支」升溫！估這時再攀高峰 專家：疫苗仍有降低重症效果

醫師呼籲，疫苗仍有降低重症效果。攝影董孟航

根據衛福部疾管署統計，去年國內流感併發重症高峰位於6月，今年則是在9月開學後病例數攀升，而不僅台灣，英國廣播公司（BBC）日前指出流感病毒「H3N2」於今年夏季出現罕見突變，使英國流感季提前1個多月報到，全球流感專家也示警，這波病毒可能演變為「近十年最嚴重的流感季」；對此，疾管署近期也證實，台灣流感主流病毒株已轉為H3N2「K分支」，且佔比約9成，雖然病毒株與本季流感疫苗匹配度有限，疾管數也呼籲應盡速接種，若出現相關症狀，就應及時前往就醫。

流感病毒「H3N2」突變！恐成近十年最嚴重流感季

日前台大醫院黃立民教授指出，今年夏季台灣先爆發一波「H1N1」，進入秋冬後則轉為「H3N2」，然而「H3N2」為變異速度最快、症狀相對較重的流感亞型，現在又出現H3N2變異K分支病毒株；黃立民指出，對於抵抗方法，接種疫苗雖然可以減輕症狀、降低重症風險，不過「每年2月就得決定疫苗株」，在病毒株變化快情形之下，難以精準預測。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧11月30日就說明，台灣疾管署國家實驗室今年7月首次檢出A型H3N2病毒K分支，隨後K分支在國內H3N2序列中的佔比呈快速上升，從7月僅占30.8%，8月快速增加至65.7%、9月達88.6%，10月為87.7%。

2個案感染「H3N2」！醫師：疫苗仍有降低重症、住院風險效果

疾管署疫情中心主任郭宏偉16日則說明，第50週（12月7日至13日）類流感門急診就診計8萬5374人次，與前一週相當，已經降到低點，維持持平、波動狀態；另上週（12月9日至15日）新增10例流感併發重症個案。

其中1名北部9歲男童無潛在病史，10月下旬也曾接種流感疫苗，卻在12月上旬身體不適、食慾下降，診所就醫後返家仍出現發燒、畏寒、呼吸急促等症狀，急診檢驗發現白血球、發炎指數偏高，快篩A型流感陽性，診斷為「流感併發肺炎」；事後收住加護病房並給予流感抗病毒藥物治療，2天後症狀改善、轉入一般病房，並於12月中旬康復出院。

另一上週新增的流感死亡個案，北部1名60多歲女性本身有糖尿病、高血脂、腦中風、慢性腎病病史，未接種本季流感疫苗，於12月上旬出現發燒、呼吸困難、咳嗽有痰，急診就醫快篩A型流感陽性，經檢查右下肺浸潤，研判為流感併發肺炎，住院期間病況急遽惡化，經治療無效，最終因流感重症合併呼吸衰竭致死。

疾管署：下波流感於跨年後再度升溫，農曆春節前後恐成高峰期

疾管署防疫醫師林詠青表示，該2例個案均為感染「H3N2」，為目前社區主要流行型別，且由於H3N2中有高比例屬「K分支」，疫苗對此類病毒的預防感染、保護效果下降，但「仍有降低重症、住院風險效果」，雖重症個案打過疫苗還是感染，但經過治療，病況恢復較快，且順利出院。

對此，曾淑慧強調，雖然目前使用的H3N2疫苗株在「預防感染」方面保護力可能受到影響，不過在「降低重症與住院風險」仍具效益，呼籲在A型H3N2病毒K分支傳播持續升溫下，未接種流感、新冠肺炎疫苗的脆弱族群，如長者、幼兒、慢性病患者應儘速完成流感疫苗接種；另外流感疫情可能在跨年後再度升溫，預估下一波高峰將於農曆春節前後，林詠青也提醒，若出現呼吸急促、缺氧等症狀，務必儘速就醫。



