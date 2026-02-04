H5N1全台總計11例低於去年同期 防檢署籲：持續努力

農業部動植物防疫檢疫署今（4）日說明，近期全球H5N1亞型高病原性禽流感疫情持續發生，本波疫情落在114年9月至115年2月3日，期間內國內總計11例禽場案例，與前波同期19例相比較低。（示意圖／本報系資料照）

農業部動植物防疫檢疫署今（4）日說明，近期全球H5N1亞型高病原性禽流感疫情持續發生，本波疫情落在114年9月至115年2月3日，期間內國內總計11例禽場案例，與前波同期19例相比較低，且與我國候鳥路徑上游國家日本本波禽場案例18例，韓國38例相比，案例數仍較低，但仍需仰賴動物防疫機關與養禽業者共同努力，才能有效降低禽流感疫情的發生

防檢署補充，為積極防控疫情的發生，地方動物防疫機關持續監測野鳥族群及病原，亦增加禽場主動監測及化製異常回溯（895場次），期透過各項監測以發揮疾病預警成效；並實施熱區禽場生物安查核、督導禽場自主消毒及地方動物防疫機關消毒車於公共區域加強消毒（45,715場次），積極阻斷病原與家禽接觸，以降低疫情發生之風險。

防檢署呼籲，全球高病原性禽流感持續發生，養禽業者仍不可懈怠，仍須落實禽場防鳥設施、做好門禁管制，人員、車輛與器具進入禽場，務必完成清潔消毒，並提高警覺，每日自主觀察禽隻健康狀況，倘發現異常，應主動通報，切勿隱匿疫情，倘被查有未依規定主動通報者，依規定最高處100萬元罰鍰，且所撲殺動物不予補償。

