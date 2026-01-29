H5N1禽流感爆隱匿疑雲！醫師示警別碰生蛋：「全熟就安全」勿慌

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台中近日爆發 H5N1 禽流感，卻傳出業者第一時間未通報、私下處理病禽，引發外界擔憂是否有問題雞蛋流入市面。對此，醫界提醒，目前尚未出現人傳人案例，民眾無須過度恐慌，但應避免食用生禽肉與未全熟蛋品；若曾進出疫區禽場或接觸不明病死禽隻，並出現發燒、呼吸道不適等症狀，應儘速就醫評估。

據了解，台中豐原一處蛋雞場經檢驗確診禽流感，苗栗後龍出海口大排也發現上百隻遭棄置的死亡雞隻，同樣確診為 H5N1 亞型高病原性禽流感，相關單位研判兩案可能存在關聯，目前仍在進一步調查中。

林口長庚臨床毒物中心主任 顏宗海 指出，防治禽流感的關鍵在於避免接觸病禽及受污染環境，食品安全方面不必過度恐慌，因禽流感病毒不耐高溫，在攝氏 100 度下加熱 1 分鐘即可被殺滅，只要食用「全熟」的禽肉與蛋品，就是安全的。

針對本次事件中業者疑似隱匿疫情、私下處理病禽的狀況，顏宗海也提醒，H5N1 禽流感的潛伏期約為 2 至 8 天，若在此期間曾接觸疫區禽場、病禽或不明死亡雞隻，並出現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，務必提高警覺、盡速就醫。

顏宗海補充，H5N1 禽流感主要透過接觸病禽的排泄物，或暴露於受污染的環境（如活禽市場）傳播，呼籲民眾落實手部清潔、避免接觸來源不明的禽類，才能有效降低感染風險。

