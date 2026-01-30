H5N1禽流感蛋流向曝光！最大買家苗栗蛋行5萬顆售罄 縣府急令業者接受退貨

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台中市一處蛋雞場確定爆發H5N1禽流感，卻傳出業者第一時間未依規定通報，甚至私下處理病死雞隻，引起食安疑慮。更引發關注的是，該場雞蛋最大流向之一位於苗栗縣竹南鎮，一家蛋行自元旦以來進貨約5萬顆雞蛋已全數售出。對此，苗栗縣衛生局長楊文之今（30 ）日表示，已要求業者接受退貨，以確保消費者權益。

豐原蛋雞場禽流感個案，台中市府成立前進指揮所，已完成消毒撲殺並將依法開罰。（圖／台中市政府官網）

台中市豐原區的豐康牧場近期出現大量雞隻不明死亡，經現場調查，雞場飼養約7000隻蛋雞，其中業者自行撲殺或掩埋約1700隻，死亡數量明顯異常，後續採樣檢驗確定為禽流感陽性。台中市政府隨即展開雞蛋流向追查，發現該場自今年元旦至1月27日，共售出7125台斤雞蛋，流向台北、苗栗、台中等地，其中最大宗即流向苗栗縣竹南鎮一家蛋行。

苗栗縣衛生局長楊文志今指出，衛生局昨派員到竹南鎮該家商行稽查，但蛋商表示，最後一批24日進貨約600台斤，25日就已售完，衛生局稽查人員要求商行接受退貨，確保消費者權益。

楊文志表示，該商行為立案的食品業者，平均每2至3天從豐康牧場進貨1次，每次進貨約600台斤雞蛋，均保留完整單據供查核，元旦至今共進貨4640台斤，約5萬顆雞蛋，已全數售出。

楊文志呼籲，H5N1禽流感病毒主要是禽鳥間傳染，雞蛋只要煮熟或以60度烹煮10分鐘以上，食用相對安全，民眾可安心。



