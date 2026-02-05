H5N1禽流感連環爆！會不會人傳人？專家解析新型「A型流感」6大警訊

近日台中豐康牧場爆出H5N1禽流感疫情，引發民眾對於雞蛋安全及H5N1病毒傳播的擔憂。禽流感疫情近年幾乎年年全球現蹤，未來是否可能會有人傳人風險？有哪些方法可降低感染機率？

近期流感疫情升溫外，禽流感的威脅也不容小覷。除台中豐康牧場，台南、嘉義、屏東等地也接連出現H5N1禽流感疫情，美國更在去年11月，通報全球首例人類感染H5N5等傳染病案例，引發各界擔憂。根據疾管署統計，台灣自2022年11月檢出首宗H5N1案例至今，共計有135例，而今年截至1月30日止，累計7起禽場感染案例。

H5N1禽流感去年全球感染病例數為30人，以柬埔寨18人最多。美國、孟加拉則通報3例，印度、越南通報2例，英國及墨西哥則各通報1例。30名感染個案中有12人死亡，同樣以柬埔寨8例為最多。

H5N1禽流感為何被列為「新型A型流感」？會人傳人？

H5N1禽流感屬於「高病原性禽流感」，一般雞、鴨、鵝等禽鳥類在感染後，可能出現產蛋量驟減、呼吸困難、頭部水腫及發紺等症狀，對禽類來說傳染性高，死亡率也高。據疾管署統計資料顯示，H5N1禽流感病毒有人類感染案例，最早可回溯至1997年香港，當時造成18人感染，6人死亡。

雖然目前感染及死亡的數字仍低，但因H5N1屬「新型A型流感」，不可掉以輕心。疾管署副署長林明誠說明，新型A型流感指的是每年週期性在人類間流行的季節性流感，例如H1N1與H3N2之外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。這類病毒的感染對象，主要為禽鳥類或哺乳動物，但偶然可能感染人類致病，症狀與流感相似，以發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、眼睛紅腫、頭痛、疲倦等。

目前較為常見的動物流感病毒為H5N1、H5N6、H7N7及H7N9等。林明誠點出，由於多數造成新型A型流感的動物流感病毒尚未完全適應人體，跨物種傳播難度高，現階段H5N1感染方式仍主要以「動物傳人」為主。

美國研發鼻噴疫苗真能防H5N1？

美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，自2024年來全美共計有71例H5N1病例，其中2人死亡， 超過9成的患者皆有明確與動物接觸或相關工作史，以公衛角度來看尚不會對一般民眾造成威脅。

除了即時監測與撲殺感染禽鳥等方法外，日前美國華盛頓大學也研發出了一款針對H5N1的鼻噴式疫苗。該疫苗以黑猩猩腺病毒（ChAd）為載體，針對禽流感的「H5血凝素」作用，經小鼠實驗，可有效誘發黏膜抗體與T細胞反應，也因為該疫苗是噴在鼻腔內，可從「源頭」阻止病毒複製，效果比一般常見的肌肉注射型疫苗更好。只要1劑，就能減少呼吸道感染，以及感染可能導致的體重減輕症狀。

不過，目前該疫苗仍在實驗階段，距離實際臨床上使用，可能還得等上一陣子。

防禽流感趁現在：天冷更要落實「5要6不」

冬季為禽流感好發季節，台灣自2022年累計至今的135件H5N1確診病例，多半也都是集中在12月～隔年3月間感染。而現適逢冬季，民眾應注意H5N1的可能感染風險。

5要：

1. 確保禽肉蛋類完全熟食

2. 養成肥皂洗手的習慣

3. 出現發燒、喉嚨痛等流感症狀時應佩戴口罩並就醫

4. 公費流感疫苗接種對象應定期接種流感疫苗

5. 均衡飲食提升免疫力

6不：

1. 不生食禽蛋類製品

2. 不購買來路不明的動物

3. 不接觸或餵食禽鳥

4. 不野放或隨意丟棄禽鳥等動物

5. 不混養禽鳥等動物

6. 避免前往空氣不流通或人潮擁擠場所

除5要6不外，疾管署已經將中國15省市（四川、安徽、江西、重慶、湖南、貴州、廣西、廣東、雲南、福建、湖北、河南、陝西、天津、江蘇）、柬埔寨等旅遊疫情建議等級列為「第2級：警示（Alert）」。中國不含港澳的其他省市、美國、英國、越南、印度、墨西哥、迦納、加拿大與孟加拉則列為「第1級：注意（Watch）」。

