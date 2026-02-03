H5N1 進入高峰期！今年爆7案例場 疾管署提醒「5要6不」

疾管署提醒，H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則。（疾管署提供）

冬季為禽流感好發季節，我國自2022年檢出首例H5N1禽流感病毒，至今累計135件禽場確診案件，集中在12月至3月間，累計匡列4925名接觸者，無人類感染個案；今年1月則累計7例案例場。疾管署提醒，H5N1感染動物的呼吸道分泌物及排泄物可能帶有病毒，呼籲民眾落實「5要6不」防疫原則。

依農業部防檢署監測資料，我國禽場自2022年11月檢出首例H5N1禽流感病毒以來，累計禽場確診案件達135件，集中於12月至3月之間，以每年1至3月占6成最多，並以雲林縣、彰化縣、台南市、嘉義縣，養禽場較多的縣市占85.9％最多。今年截至1月30日即有7件案例場。

廣告 廣告

疾管署副署長林明誠說明，新型A型流感是指人類流行的季節性流感（H1N1、H3N2）以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒。這些病毒主要感染對象為禽鳥類、豬等哺乳類動物，屬A型流感病毒，一旦感染人類，統稱「新型A型流感」病例。

疾管署統計，自2022年11月累計至今，已針對動物流感案例場接觸者共匡列4925人次，進行健康狀況追蹤，目前仍有66人持續監測中，其餘已順利結束觀察。

疾管署副署長林明誠提醒，民眾應落實「5要6不」，避免感染新型A型流感。近期台北大安出現國內25年來首例漢他病毒死亡個案，提醒民眾若發現鼠類排泄物、鼠跡，可以100cc市售漂白水＋1公升清水消毒30分鐘。（李念庭攝）

至於國際疫情，疾管署表示，今年截至2月2日尚無人類感染H5N1案例，去年（2025）則累計30例，其中12例死亡，並以柬埔寨占18例（9例死亡）為多，美國／孟加拉各報告3例，印度／越南各報告2例，英國／墨西哥各報告1例，病患皆於2025年5月前發病；去年新型A型流感共73例，除H5N1，還包括H5N2、H5N5、H9N2及H10N3。

針對人類新型A型流感旅遊疫情建議，中國15省市（四川、安徽、江西、重慶、湖南、貴州、廣西、廣東、雲南、福建、湖北、河南、陝西、天津、江蘇）及柬埔寨旅遊疫情建議列為第二級：警示(Alert)，請民眾對當地採取加強防護；中國其他省市（不含港澳）及美國、英國、越南、印度、墨西哥、迦納、加拿大、孟加拉列為第一級：注意(Watch)，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，防治新型A型流感，民眾日常生活建議落實「5要6不」防疫原則，「5要」包括要確保禽肉蛋類完全熟食、要養成肥皂勤洗手習慣、出現症狀要戴口罩就醫、公費對象要定期接種流感疫苗、要均衡飲食與運動提升免疫力。「6不」則是不生食禽蛋製品、不購買來路不明動物、不接觸或餵食禽鳥、不野放或隨意丟棄禽畜、不混居飼養禽畜、不前往空氣不流通或人潮擁擠場所。

更多中時新聞網報導

年終行情平均1.58個月 金融業奪冠

第68屆葛萊美 肯卓克拉瑪抱5獎

《大濛》躍升億級大片 劉冠廷盼續演外傳