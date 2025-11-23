H5N5人類染疫死亡 石崇良籲出國避免接觸禽鳥 (圖)

其他人也在看
美國爆首例H5N5禽傳人死亡個案 石崇良：密切注意中
美國華盛頓州近期出現首起H5N5型禽流感人類死亡案例，引起外界關注。衛福部長石崇良表示，目前H5N5尚未有人傳人能力，傳播途徑僅限於禽傳人，疾管署會密切注意後續發展，但也提醒民眾在外應避免接觸禽鳥。疾管署指出，新型A型流感指季節性H1N1與H3N2以外，偶爾會出現人類透過動物感染的流感病毒，主要來源自由時報 ・ 2 小時前
青少年偏頭痛被誤以為是課業壓力 醫揪2大誘發殺手
15歲的林姓女學生一直飽受偏頭痛困擾，家人誤認是課業壓力大所致，奇美醫學中心以藥物雙軌治療，透過追蹤，了解她最愛巧克力、起司，也常長時間空腹，進行調整後，再搭配規律運動、固定睡眠，已有改善，院方強調，高熱量美食與秋冬低溫是誘發的2大殺手，值得注意。自由時報 ・ 2 小時前
喉嚨痛吃火鍋如傷口灑鹽！高溫傷「喉嚨黏膜」恐加重病情
喉嚨痛期間應避免食用火鍋，以免加重症狀延緩復原。隨著氣溫下降，火鍋聚餐成為冬季熱門選擇，但對於正在感冒或喉嚨疼痛的患者，這類食物可能造成更嚴重的不適。中天新聞網 ・ 3 小時前
《朝聖．覺旅》新書發表暨校園贈書 跨越島嶼的閱讀之光
在這個象徵希望的2025禧年，醫師陳仁勇新作《朝聖．覺旅：從西班牙聖雅各到菊島天堂路》，今（23）日在馬公天主堂舉行新書發表會。同時宣布「校園贈書計畫」，由天主教靈醫會、馬公天主堂、啟示出版社主辦，澎湖縣醫師公會等響應支持贈書。陳仁勇來自宜蘭，是神經內科醫師，也是以腳步書寫生命的人。他曾遠赴西班牙踏自由時報 ・ 2 小時前
15歲女學生常偏頭痛 「頭痛日誌」揪甜食、空腹地雷
（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南一名15歲女學生長期受偏頭痛困擾，家長原以為課業壓力導致，醫師協助建立「頭痛日誌」後發現，巧克力等甜食與長時間空腹是重要誘發因子，經調整飲食等多重治療成功改善。中央社 ・ 1 小時前
全球首例！美國出現人類感染H5N5禽流感死亡個案 衛福部回應了
美國出現全球首例人類感染H5N5死亡病例，患者家中飼養的鳥禽曾接觸野鳥，可能為潛在感染來源。衛福部長石崇良今天（23）表示，根據美國衛生單位評估，目前無人傳人風險，但正逢候鳥遷徙季節，呼籲國人出外旅遊應避免接觸禽鳥。中時新聞網 ・ 2 小時前
《社會》全球首例！美國出現人類感染H5N5禽流感死亡個案 衛福部回應
【時報-台北電】美國出現全球首例人類感染H5N5死亡病例，患者家中飼養的鳥禽曾接觸野鳥，可能為潛在感染來源。衛福部長石崇良今天（23）表示，根據美國衛生單位評估，目前無人傳人風險，但正逢候鳥遷徙季節，呼籲國人出外旅遊應避免接觸禽鳥。 美國出現全球首例人類感染H5N5禽流感個案。綜合外電報導，美國華盛頓一名年長者因感染H5N5型禽流感病毒株死亡，患者本身有多項慢性疾病，家中飼養的家禽曾接觸野鳥，11月初出現高燒、意識不清與呼吸困難等症狀。 石崇良今天出席「第七屆臺灣藥學聯合學術研討會」受訪表示，根據疾管署了解，全球首例H5N5禽傳人發生在美國，其他國家還沒有新的病例報告，這是新的重組後的變種病毒。 石崇良指出，根據美國疾管中心評估，目前還沒有人傳人的風險，還是鎖定在禽傳人，疾管署會持續密切注意後續變化進展。但他也提醒，現在進入冬天的候鳥遷徙季節，呼籲國人如果有出外旅遊，應盡量避免接觸禽鳥。（新聞來源：中時即時 王家瑜 鄧博仁）時報資訊 ・ 2 小時前
車禍全身骨折如散落拼圖！70歲婦命懸一線 創傷小組7度開刀成功搶命
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】70歲黃姓婦人9月初車禍重傷送至衛福部彰化醫院時，生命垂危，全身多處骨折，僅肋骨就斷21處，破碎骨頭宛如散落的拼圖。到院後血壓急降至62/28 mmHg，醫療團隊歷經3科醫師共7次手術，終於讓她撿回一命。黃婦在加護病房18天後脫離險境，目前在普通病房接受復健及高壓氧治療，修復感染傷口與皮膚。 啟動創傷小組 全身重創命懸一線 衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰醫師表示，送抵急診時，黃婦右上臂開放性骨折、右側血胸，鎖骨、肱骨、橈骨、掌骨、骨盆、脛腓骨及胸椎等多處骨折，雙側肋骨亦多處受損。因多重創傷與血胸導致血壓不斷下降，醫院立即啟動創傷小組並送入加護病房搶救。 肋骨斷裂致連枷胸 手術中又出現延遲性小腸破裂 林聿騰醫師進一步說明，患者肋骨斷裂21處，合併血胸、氣胸與胸廓變形，形成嚴重的「連枷胸」，恐引發肺炎與呼吸衰竭。正要開胸手術時，竟發現延遲性小腸破裂，只能先由外科進行小腸部分切除，再回到胸腔手術，治療難度層層增加。因此，團隊透過3D胸廓重組影像定位，以微創手術使用鈦合金骨板及骨釘固定肋骨，穩定胸腔後再轉由骨科接手。 七次手術慢慢重建 「她的眼神充滿想活下去的力健康醫療網 ・ 1 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 55 分鐘前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前