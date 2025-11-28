H5N5禽流感會人傳人嗎？全球首例死亡在美國…大爆發機率、變異風險一次看
禽流感病毒近年來在野鳥、家禽與多種哺乳類動物間快速擴散，在全球造成上億隻禽鳥遭撲殺，嚴重衝擊各地食物供應鏈也同時推升物價，雖然人類感染案例仍屬罕見，但美國日前出現出現全球首例H5N5人類死亡案例，再度掀起各界關注。不過，美國與台灣專家皆指出，目前H5N5未具人傳人能力，大流行風險仍低。
H5N5出現首個人類死亡個案！美國專家曝「全球大爆發」機率
根據CTV News等外媒報導，美國華盛頓11月21日出現全球首例H5N5人類死亡案例，患者有慢性病史，因住家後院的雞群與候鳥頻繁接觸，經專家調查後，研判為候鳥上的病毒透過雞隻再傳染個案。對此，美國美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）表示，目前H5N5人傳人風險仍極低。
對此，曾經研發出新冠病毒（COVID-19）檢測試劑的歐洲傳染病研究權威巴斯德研究院（Institut Pasteur）呼吸道感染中心醫療主管瑪麗安妮（Marie-Anne Rameix-Welti）受訪時表示：「我們擔心的是病毒適應哺乳動物，尤其是人類，最終具有在人類之間傳播的能力，而這樣的病毒將成為大流行病毒。」
瑪麗安妮指出，人們體內對常見的H1、H3型季節性流感具有抗體，但對目前影響鳥類與哺乳類動物的H5禽流感卻完全沒有，如同當年人類對新冠病毒一樣全無免疫。此外，與主要重創脆弱族群的新冠病毒不同，流感病毒也可能奪走健康成人、甚至兒童的性命：「若H5禽流感大爆發，恐怕會相當嚴重，甚至可能比我們經歷過的大流行更嚴峻。」
不過，世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health，WOAH）科學部門主管托雷斯（Gregorio Torres）受訪時則認為，目前禽流感大流行的機率頗低，而且就算未來病毒發生突變，人類防疫能力已比新冠病毒爆發時期更為成熟：「我們已經有專門的預防措施，有可用的疫苗候選株，也知道如何快速製造疫苗，我們也備有特定的抗病毒藥物，原則上對這類禽流感病毒應仍具有效性。」
台灣專家補充：H5N5不具大流行能力、無人傳人
根據台灣科技媒體中心（Science Media Center Taiwan，SMC）報導，國立中興大學微生物暨公衛所微生物基因體學程與醫學院教授趙黛瑜說明，所有A型流感病毒都是利用候鳥或蝙蝠作為自然界的宿主，而人類的新型流感病毒都源自於候鳥，H5N5屬於偶發案例，發生大流行的機會不高。
趙黛瑜指出，全球禽流感自1997年H5N1問世後，疫情歷經3波變化，第1波落在2003年至2010年間，這段期間的疫情由H5N1主導，經候鳥傳播至雞鴨。第2波落在2011年至2019年間，H5亞系與其他禽流感病毒重組後產生大量亞型病毒，雞成為這一波疫情的主要宿主，病毒由家禽再回傳至野鳥。
至於第3波則是2019年爆發至今，病毒加速擴散至食肉性、雜食性野生動物與海洋哺乳類，全球出現猛禽因捕食野鳥死亡、大量海豹海獅因感染暴斃的案例，甚至在美國首次發現H5N1感染牛與人類的病例。趙黛瑜強調，此次美國出現全球首例H5N5人類死亡案例雖是偶發案例，但與上述疫情不無關聯，全球必須重視並採取必要行動，否則禽流感病毒發生大流行的時間將不遠矣。
另外，中興大學獸醫學院特聘教授張伯俊也表示，H5N5與去（2024）年出現的H5N2同屬禽源病毒，無法在人類間有效傳播，而且只有1例死亡，並無人傳人紀錄，更無任何證據顯示具備大流行能力；相比之下，2009年大流行的H1N1則是因本身具備感染豬與人的跨宿主能力，加上當時全球人群皆未施打該類型疫苗，才會引發大流行。
如何判定禽流感病毒會不會「人傳人」？
不同患者的病毒序列高度相似。
出現家庭群聚、社區或醫院傳播鏈。
病毒發生「關鍵哺乳類適應突變」。
