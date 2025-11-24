H5N5禽流感首度感染人類！台灣該擔心嗎？ 專家急提醒：這些行為千萬不要做

美國華盛頓州衛生部門近日公布全球首例人類感染H5N5禽流感病毒之病例。該病毒過去僅曾在動物中出現，從未在人類身上偵測。個案為居住於華盛頓州格雷斯港郡的高齡民眾，患有慢性疾病，於今(114)年11月初住院治療，並於今年11月21日不幸過世。州政府在其後院飼養的家禽環境中檢出禽流感病毒，最可能的感染來源為家禽本身、其飼養環境或可能受野鳥污染之場所。曾接觸該後院禽鳥及環境者目前均列入健康監測；截至目前，無其他密切接觸者檢測陽性，亦無人傳人跡象。美國疾病管制與預防中心（CDC）與華盛頓州衛生機構皆評估，此案不會提升對一般民眾之整體健康風險，對公眾的風險仍屬低度。

新型A型流感 旅遊疫情建議等級暫不調整

疾管署指出，新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A 型流感」病例。我國於今年4月已將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級：注意（Watch）之旅遊疫情建議地區。本次個案並未出現人傳人情形，且未新增相關確診接觸者，對一般民眾之風險維持低度，因此旅遊疫情建議等級暫不調整，仍維持第一級。疾管署將持續密切監測國際疫情，並依科學證據評估是否需調整旅遊疫情建議。

國內禽流感監測持續進行 國內目前無新型A型流感個案

疾管署表示，新型A型流感自2014年列為第五類法定傳染病後，國內曾於2017年（H7N9）、2021年（H1N2v）、2022年（H1N2v）及2023年（H1N2v）各通報1例，共計4例零星個案；監測之341名接觸者均未檢出感染。國內農政與衛生單位亦持續執行禽流感監測，依農業部防檢署資料，今年累計72件禽類檢出禽流感陽性。疾管署針對相關禽流感陽性案件接觸者已匡列858人次並採檢389件血清檢體，結果皆為陰性，截至目前，今年國內尚無新型A型流感人類個案。

WHO：人類個案多與禽畜接觸相關 未具持續人傳人能力

疾管署指出，根據世界衛生組織（WHO）最新評估，近年全球通報之新型 A 型流感人類個案，多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關，尚無證據顯示其已具備持續人傳人的能力。WHO評估整體對一般大眾之風險仍屬低度，但曾接觸禽畜者之感染風險則相對提高。

落實「5要6不」 避免感染風險

疾管署提醒，為降低感染風險，建議民眾於日常生活中落實「5 要 6 不」防疫原則：

「5要」

1.肉類及蛋要熟食

2.要以肥皂徹底洗手

3.出現症狀要戴口罩、儘速就醫，並主動告知旅遊史與暴露史

4.與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗

5.要保持均衡飲食與適度運動

「6不」

1.不生食禽鳥蛋類或其製品

2.不走私及購買來路不明肉品

3.不接觸或餵食禽畜

4.不野放或隨意丟棄禽畜

5.不將飼養禽畜與其他禽畜混居

6.不前往空氣不流通或人潮擁擠場所

